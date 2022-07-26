Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов. Он подчеркнул, что формирование таких батальонов в россии – это скрытая мобилизация, как бы официально это не называли.
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По его словам, за средства местных советов будут нанимать людей, которые в конце концов подпишут контракт либо с вооруженными силами россии, либо с частными охранными фирмами.
Тогда они будут наемниками. И эти батальоны в россии планируют сформировать до 10 августа. Об этой дате писали в российских сми. А общая численность таких военных должна составлять около 34 тысяч,
– объяснил Жданов
Эксперт добавил, что тогда они будут направляться на войну в Украину.
Представляют ли эти батальоны угрозу
По мнению Жданова, эти батальоны влияют на войну лишь в том смысле, что нам придется их "перемалывать". То есть нашим ВСУ просто добавляется работы.
Он рассказал, что пропагандистские средства массовой информации показали в сюжете, что на далеком востоке россии провели тренировку таких батальонов.
Так вот, там возраст этих военных – 50 лет. И из них такие воины, что только единицы смогут выдерживать темп войны, поэтому для нас это будет просто дополнительная работа.
– подытожил эксперт.
Жданов о мобилизации в россии, возвращении Херсона и лукашенко: видео
Мобилизация в россии: что известно
- В кремле серьезно размышляют над общей мобилизацией. Оппозиционный политик Геннадий Гудков подчеркнул, что соответствующее решение может свидетельствовать об отсутствии ресурсов у россии.
- По данным американского Института изучения войны, в россии начали набирать добровольцев для участия в войне против Украины. Из них будут сформированы отдельные батальоны.
- Бывший работник СБУ Иван Ступак считает, что россии сложно объявить всеобщую мобилизацию. "Даже с законом о разбронировании матрезерва я не уверен, что россия вытянет военную кампанию", – считает он.
- Кроме того, на фоне потерь в войне с Украиной российские военные отказываются воевать и массово хотят увольняться из армии. Оккупанты уже устраивают бунты и не хотят выполнять приказы.