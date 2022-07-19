Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Владислав Селезнев. По разным оценкам, на конец августа армия оккупантов может пополниться более 30 тысяч человек.

К теме путин формирует "батальоны добровольцев" в регионах: сколько сможет собрать – прогноз ISW

"Если каждый из 85 регионов россии будет способен создать, по меньшей мере, БТГР из ориентировочно 400 – 600 человек, то в конце августа российская оккупационная армия получит дополнительно 34 тысячи слабоподготовленных, но человеческих резервов", – отметил военный эксперт.

По словам Селезнева, учитывая, что с начала полномасштабного вторжения украинские военные уничтожили уже более 38 500 оккупантов, такое количество добровольцев может помочь россии восстановить эти потери.

Впрочем, обычно уровень обученности таких солдат очень низок.

Владислав Селезнев Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Это человеческая масса, которая будет создавать и придавать лишние хлопоты действиям украинских войск. В этом контексте, конечно, мы можем рассчитывать в первую очередь на эффективную работу украинских пушкарей, которые с помощью современного оружия от западных партнеров способны творить чудеса.

россия набирает добровольцев на войну в Украине: что известно

По данным американского Института изучения войны, в россии начали набирать добровольцев для участия в войне против Украины. Из них будут сформированы отдельные батальоны.

Каждый регион в россии должен создать, по крайней мере, один батальон. В общей сложности их 85, учитывая оккупированный Севастополь и Крым.

Добровольческие батальоны будут состоять примерно из 400 человек в возрасте от 18 до 60 лет. Они будут принадлежать к разным родам войск.

российским добровольцам необязательно иметь опыт военной службы. Они будут проходить только 30-дневную подготовку перед отправкой на войну в Украину.

По данным аналитиков, если в россии наберут 85 батальонов по 400 человек в каждом, в том числе 34 000 добровольцев, это обойдется стране-агрессору примерно в 102 миллиона долларов в месяц только для выплат заработной платы.

Селезнев прокомментировал набор добровольцев для войны в россии: смотрите видео