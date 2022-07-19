Только за предыдущие сутки Вооруженные Силы Украины уничтожили 100 захватчиков. Заметим, что эти цифры ориентировочные, ведь сейчас продолжаются активные боевые действия.
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Потери врага на войне против Украины
- российская армия лишилась 1 691 танка (+4 за прошедшие сутки);
- боевых бронированных машин – 3 892 единиц (+6);
- артиллерийских систем – 821 единицы;
- реактивных систем залпового огня – 248 единиц;
- средств ПВО – 113 единиц;
- самолетов – 220 единиц;
- вертолетов – 118 единиц;
- беспилотников – 693 единицы;
- крылатых ракет – 167 единиц;
- кораблей и катеров – 15 единиц;
- автомобильной техники и автоцистерн – 2767 единиц;
- специальной техники – 70 единиц.
Кстати, больше всего оккупантов и вражеской техники наши защитники уничтожили на Краматорском направлении.
Потери россиян по состоянию на 19 июля / Инфографика Генштаба
Какая ситуация на фронте
- российские оккупанты пытались провести разведку боем возле села Уды на Харьковщине. Планы оккупантов полностью разрушили ВСУ, поэтому вражеские подразделения понесли потери и отошли.
- Противник пытается создать условия для наступления на Славянск. На этом же направлении оккупанты нанесли авиаудар по Гусаровке, а затем попытались наступать на этот населенный пункт. россиян "радостно" встретили украинские защитники и открыли плотный огонь.