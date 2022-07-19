Только за предыдущие сутки Вооруженные Силы Украины уничтожили 100 захватчиков. Заметим, что эти цифры ориентировочные, ведь сейчас продолжаются активные боевые действия.

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Потери врага на войне против Украины

российская армия лишилась 1 691 танка (+4 за прошедшие сутки);

боевых бронированных машин – 3 892 единиц (+6);

артиллерийских систем – 821 единицы;

реактивных систем залпового огня – 248 единиц;

средств ПВО – 113 единиц;

самолетов – 220 единиц;

вертолетов – 118 единиц;

беспилотников – 693 единицы;

крылатых ракет – 167 единиц;

кораблей и катеров – 15 единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 2767 единиц;

специальной техники – 70 единиц.

Кстати, больше всего оккупантов и вражеской техники наши защитники уничтожили на Краматорском направлении.



Потери россиян по состоянию на 19 июля / Инфографика Генштаба

Какая ситуация на фронте