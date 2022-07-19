Только за предыдущие сутки Вооруженные Силы Украины уничтожили 100 захватчиков. Заметим, что эти цифры ориентировочные, ведь сейчас продолжаются активные боевые действия.

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Потери врага на войне против Украины

  • российская армия лишилась 1 691 танка (+4 за прошедшие сутки);
  • боевых бронированных машин – 3 892 единиц (+6);
  • артиллерийских систем – 821 единицы;
  • реактивных систем залпового огня – 248 единиц;
  • средств ПВО – 113 единиц;
  • самолетов – 220 единиц;
  • вертолетов – 118 единиц;
  • беспилотников – 693 единицы;
  • крылатых ракет – 167 единиц;
  • кораблей и катеров – 15 единиц;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 2767 единиц;
  • специальной техники – 70 единиц.

Кстати, больше всего оккупантов и вражеской техники наши защитники уничтожили на Краматорском направлении.

Втрати росіян станом на 19 липня
Потери россиян по состоянию на 19 июля / Инфографика Генштаба

Какая ситуация на фронте

  • российские оккупанты пытались провести разведку боем возле села Уды на Харьковщине. Планы оккупантов полностью разрушили ВСУ, поэтому вражеские подразделения понесли потери и отошли.
  • Противник пытается создать условия для наступления на Славянск. На этом же направлении оккупанты нанесли авиаудар по Гусаровке, а затем попытались наступать на этот населенный пункт. россиян "радостно" встретили украинские защитники и открыли плотный огонь.