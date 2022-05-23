Про це повідомляє командування ДШВ Збройних Сил України. За даними відомства, нашим захисникам вдалося ліквідувати дві бойові машини та чотирнадцять осіб із ворожого війська.

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Що відомо про знищених окупантів

Наші військові не просто перемололи в попіл ворожу техніку та самих окупантів, але й змогли встановити осіб, які пішли воювати за російську злочинну владу. Так, в особистих документах одного зі знищених окупантів – старшого лейтенанта Романа Локоткова зазначено, що він проходить військову службу у 728-му окремому батальйоні зв'язку 76-ї десантно-штурмової дивізії.

Відтепер, зв'язок він точно вже ніде не організує,

– прокоментували наші захисники.