Ряди рашистів та їхнього командування продовжують рідшати. Окупанти не встигають знайти заміну не лише рядовим солдатам, а й офіцерам.
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Ліквідація російського полковника
З російської Костроми прилетіла гарна звістка: в Україні ліквідовано полковника Олексія Смірнова, начальника зв'язку 98-ї гвардійської повітряно-десантної дивізії ВДВ. Чи то наші герої влучили просто у штаб, чи офіцер поліз показувати рашистам "як кабель прокладати" – наразі невідомо.
Разом з полковником було знищено рядового Аліджона Сайфонова. Росія вважає їх героями та посмертно нагородила орденами "Мужності". Рашистам треба приготуватися штампувати такі ордени великими об'ємами – кількість ліквідованих окупантів буде зростати.
Втрати ворога: останні новини
- Станом на 22 травня втрати особового складу в російських окупантів вже перевалили за позначку у 29 тисяч. Вже найближчим часом рашисти зможуть відсвяткувати своєрідний "ювілей", який може стати їх єдиним здобутком у війні проти України.
- Окрім того, росіяни втратили тисячі одиниць бойової техніки, з них майже 1300 танків, майже 600 артилерійських систем, більш як 3000 одиниць броньованих машин.
- Білоруські солдати не хочуть воювати проти України, в них відсутня мотивація ризикувати життям у боях за російських окупантів. Втім, дехто таки спокушається грошима та підписує контракт з російськими приватними військовими компаніями. Втім, після новин про загиблих та "зниклих безвісти" кількість таких "відчайдухів" наблизилася майже до нуля.
- Росіянам ніяк не вдається вийти на адміністративні межі Луганською та Донецької областей та здобути повний контроль над цими областями. В атаках рашисти зазнають великих втрат, поповнювати які не мають звідки, мобілізація в Росії провалюється. Через це ворог проводить примусову мобілізацію на окупованих територіях, кидаючи в бій проти України навіть людей з інвалідністю.
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