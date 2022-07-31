Пытаясь незаконным "голосованием" объявить о присоединении к своему составу захваченных украинских территорий, оккупанты принимают ряд мер. Однако ВСУ делают все, чтобы не дать россиянам закрепиться. Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

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Подготовка оккупантов к псевдореферендумам

По словам Скибицкого, украинская военная разведка четко фиксирует подготовительные меры, которые россияне принимают на временно оккупированных территориях. Их цель – "присоединить" эти территории к россии.

На временно оккупированных территориях в Херсонской и Запорожской областях начала активно работать кремлевская политическая партия "Единая россия". Мы видим, что принимаются меры по уточнению так называемых "списков избирателей". Кроме того, они открыли участки для проведения выборов. Активно начался процесс раздачи российских паспортов,

– заметил разведчик.

Представитель ГУР МО также подчеркнул, что все эти мероприятия являются единственным комплексом, который сейчас применяется на временно оккупированных территориях, чтобы подготовить и провести так называемые "референдумы".

Вместе с тем, чиновник подчеркнул, что наши защитники и защитницы будут освобождать временно оккупированные территории Востока и Юга Украины, чтобы не допустить там закрепления россии и создания врагом плацдарма для дальнейших наступательных действий.

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