Про це 24 каналу розповів депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань. Він наголосив, що атаки російської армії постійно відбиваються українськими захисниками.
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"Окупанти починають готуватися до прориву на Криворізькому напрямку"
Хлань зазначив, що у херсонців наразі спостерігається доволі високе піднесення настрою. Адже вже понад місяць на херсонському фронті є сталі стратегічні успіхи ЗСУ.
То окупанти починають нібито готуватися до прориву на Криворізькому напрямку, виходу на межі Херсонської області,
– заявив він.
За словами Хланя, росіяни намагаються робити це постійно.
Загарбники готуються до прориву на Криворізькому напрямку: дивіться відео
"Атаки окупантів постійно відбиваються"
Депутат Херсонської облради наголосив, що зведення офіційного командування "Південь" свідчать, що атаки противника постійно відбиваються.
І ворог відкидається ще далі на найбільш невигідні позиції,
– розповів Хлань.
Він додав, що кількість звільнених від росіян населених пунктів постійно збільшується, як би противник не намагався виходити на адмінмежі Херсонської області.
Ситуація на Херсонщині: що відомо
- Українські війська мають успіхи на Півдні. Це підтверджують і фахівці з американського Інституту вивчення війни. За їхніми даними, 30 липня українські сили запобігли наступу росії на північному заході Херсонської області.
- Морські піхотинці провели вдалі контрнаступальні дії на Херсонському напрямку. У полоні опинились 11 ворогів: 1 офіцер, 1 прапорщик та одразу 9 мобілізованих у так званій "республіці" донецьких бойовиків.
- Збройні Сили України щодня показують відмінні результати своєї роботи в Херсонській області. На сьогодні вже офіційно підтверджено 53 населені пункти, які звільнені від окупантів.
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