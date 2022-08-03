Про це 24 каналу розповів депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань. Він наголосив, що атаки російської армії постійно відбиваються українськими захисниками.

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"Окупанти починають готуватися до прориву на Криворізькому напрямку"

Хлань зазначив, що у херсонців наразі спостерігається доволі високе піднесення настрою. Адже вже понад місяць на херсонському фронті є сталі стратегічні успіхи ЗСУ.

То окупанти починають нібито готуватися до прориву на Криворізькому напрямку, виходу на межі Херсонської області,

– заявив він.

За словами Хланя, росіяни намагаються робити це постійно.

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"Атаки окупантів постійно відбиваються"

Депутат Херсонської облради наголосив, що зведення офіційного командування "Південь" свідчать, що атаки противника постійно відбиваються.

І ворог відкидається ще далі на найбільш невигідні позиції,

– розповів Хлань.

Він додав, що кількість звільнених від росіян населених пунктів постійно збільшується, як би противник не намагався виходити на адмінмежі Херсонської області.

До речі! Окупанти брешуть, що удар ЗСУ по залізничному мосту в Херсоні ніяк не вплине на хід війни. Як стверджує міністерство оборони Великої Британії, зараз держава-агресорка не зможе відновити залізничне сполучення. Це призведе до дефіциту продовольства, яким забезпечували окупантів з території Криму.

Ситуація на Херсонщині: що відомо

Українські війська мають успіхи на Півдні. Це підтверджують і фахівці з американського Інституту вивчення війни. За їхніми даними, 30 липня українські сили запобігли наступу росії на північному заході Херсонської області.

Морські піхотинці провели вдалі контрнаступальні дії на Херсонському напрямку. У полоні опинились 11 ворогів: 1 офіцер, 1 прапорщик та одразу 9 мобілізованих у так званій "республіці" донецьких бойовиків.

Збройні Сили України щодня показують відмінні результати своєї роботи в Херсонській області. На сьогодні вже офіційно підтверджено 53 населені пункти, які звільнені від окупантів.

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