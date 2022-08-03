СБУ разоблачила обширную агентурную сеть российских оккупантов, действовавшую сразу в нескольких областях. Ее организовал предатель из Одессы, которого оккупанты российские кураторы называли "Профессор".

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Задержание корректировщика в Ивано-Франковске

СБУ задержала жителя Ивано-Франковска, который решил предать украину и стать на сторону врага. Он был задержан на "горячем" после сбора данных для врага, которые он благодаря оперативности правоохранителей не успел передать врагу.

российская фсб дала ему поручение собрать данные о военных объектах области, перемещении ВСУ, блокпостах и ОВА, СБУ и других государственных органах. Установлено, что его на сторону россиян перетащил ранее завербованный житель Одессы, который также был задержан прямо во время сбора данных для оккупантов.

Следствие продолжается, СБУ устанавливает всех предателей, причастных к этой агентурной сети россиян.

Война россии с Украиной: последние события

российские оккупанты продолжают стягивать свои силы на Юг Украины. Они могут попытаться атаковать по нескольким направлениям.

ООН начало расследование массового убийства пленных украинских героев в Еленовке. Известно, что подлые россияне тоже попросили о расследовании.

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