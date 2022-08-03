Об этом 24 каналу рассказал член комитета Верховной Рады по нацбезопасности и обороне Федор Вениславский. Сейчас враг усиливает группировки на Криворожском, Николаевском, Запорожском направлениях.

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ВСУ все знают – ситуация контролируемая

Как отметил Вениславский, если несколько недель назад на Юге было около 15 батальонных тактических групп, то сейчас там находится около 25 БТГр. По всей вероятности, оккупанты готовятся там к наступательным действиям. Ведь, по данным Главного управления разведки, враг формирует десантно-штурмовые группировки.

Впрочем, паниковать не нужно. В оперативном командовании "Юг" обо всем знают и готовятся ко всему.

Командующий оперативным направлением "Юг" генерал-майор Андрей Ковальчук отлично все понимает. Мы общаемся на уровне комитета – там оперативная ситуация ясна. ВСУ делают все, чтобы планы врага не были реализованы, – отмечает Вениславский.

Кроме того, на территории временно оккупированного Крыма захватчики формируют как резервные части, так и базы по ремонту. Они не раз водят туда-сюда поврежденную технику и группировки на восстановление и пополнение.

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Добавим, похожую информацию о перекидывании десантников в Херсонскую область рассказал советник председателя Херсонской ОВА Сергей Хлань. По его мнению, оккупанты хотят дойти до границы Херсонской области и продвинуться вперед на Криворожском направлении.