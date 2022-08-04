Одного из таких удалось задержать правоохранителям. Враг с помощью информации от мужчины наносил артиллерийные и ракетные удары по Николаеву.

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Причастен к ракетным атакам по Николаеву

Правоохранители провели следствие и обнаружили, как мужчина информирует оккупантов. Он с помощью групп в социальных сетях, а также мессенджерах посылал врагу данные. Следователи подчеркивают, что всеми этими страницами руководят российские спецслужбы. Поэтому задержанный причинил немало вреда, "сливая" информацию.



Мужчина в сети сливал данные о ВСУ в Николаевской области / Фото СБУ



Мужчина в сети сливал данные о ВСУ в Николаевской области / Фото СБУ



Мужчина в сети сливал данные о ВСУ в Николаевской области / Фото СБУ



Мужчина в сети сливал данные о ВСУ в Николаевской области / Фото СБУ

В частности, он сообщал врагу, где именно расположена военная техника ВСУ. Не обходил вниманием он и маршруты движения по Николаевщине. Информация, которую он на регулярной основе снабжал врагом, позволяла из артиллерии и ракет бить по областному центру.

Важно! Мужчине сейчас объявили о подозрении. Так что мы не можем называть его виновным. Остается ожидать решения суда, которое будет основываться, в том числе на доказательствах, собранных правоохранителями.

Следователи отметили, что во время обыска задержанного у него изъяли мобильные телефоны. Именно благодаря им удалось увидеть и опубликовать часть сообщений, которые он посылал врагу.

Корректировщиков задерживают регулярно

Напомним, что накануне в Ивано-Франковске СБУ задержала корректировщика огня. Он работал на ФСБ и помогал врагу бить по важным объектам.

Отметим, что мужчину удалось поймать буквально на "горячем". Он как раз завершил сбор данных для российских спецслужб. Но передать сведения корректировщику не удалось, ведь правоохранители помешали это сделать.

Как выяснилось, он получил поручение от ФСБ. Ему необходимо было собрать сведения о военных объектах в области, передвижение ВСУ, блокпосты, ОВА, СБУ и другие государственные органы. Также стало известно, что его завербовал Одесский житель, которого накануне тоже задержали во время сбора информации для врага.

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