Про це 24 каналу розповіла голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва. Вона рекомендує усім батькам вивезти дітей подалі від прифронтових міст. Там надто небезпечно. До прикладу, сьогодні був черговий звірячий обстріл Миколаєва з боку російських окупантів.

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Діти страждають – нехай вони будуть у безпеці

За словами Замазєєвої, російські окупанти майже кожного дня обстрілюють Миколаїв. У місті досі перебувають діти, але їх краще якнайшвидше евакуювати в безпечніші населені пункти.

Коли бачу дітей на вулиці, в мене сльози радості. Але водночас розумію, що їм тут аж надто небезпечно. В нас і сьогодні, і вчора була поранена дитинка, – розповіла Ганна Замазєєва.

Голова Миколаївської обласної ради переконана, що діти мають рости у безпеці. Перебуваючи у прифронтових містах, вони можуть постраждати та отримати різні фобії й страхи, які приносить війна та російські нелюди.

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