Об этом 24 каналу рассказала глава Николаевского областного совета Анна Замазеева. Она рекомендует всем родителям вывезти детей подальше от прифронтовых городов. Там слишком опасно. К примеру, сегодня был очередной зверский обстрел Николаева со стороны российских оккупантов.
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Дети страдают – пусть они будут в безопасности
По словам Замазеевой, российские оккупанты почти каждый день обстреливают Николаев. В городе до сих пор находятся дети, но их лучше как можно быстрее эвакуировать в более безопасные населенные пункты.
Когда я вижу детей на улице, у меня слезы радости. Но в то же время понимаю, что им здесь слишком опасно. У нас и сегодня, и вчера был ранен ребенок,
– рассказала Анна Замазеева.
Глава Николаевского областного совета убеждена, что дети должны расти в безопасности. Находясь в прифронтовых городах, они могут пострадать и получить разные фобии и страхи, которые приносит война и русские изверги.
Замазеева об эвакуации детей из прифронтовых городов: смотрите видео
Оккупанты массированно обстреляли Николаев
- В ночь на 31 июля российские оккупанты в очередной раз обстреляли Николаев. На месте взрывов произошли пожары. Обстрелы зафиксировали после 1 ночи и около 5 утра.
- Мэр Николаева Александр Сенкевич уже заявил, что это был один из сильнейших обстрелов города за все время с начала полномасштабного вторжения. оккупанты стреляли ракетами из системы C-300: известно о 2 погибших и нескольких пострадавших.
- В результате обстрела погиб гендиректор компании "Нибулон" Алексей Вадатурский и его жена Раиса.