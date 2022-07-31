Об этом 24 каналу рассказала глава Николаевского областного совета Анна Замазеева. Она рекомендует всем родителям вывезти детей подальше от прифронтовых городов. Там слишком опасно. К примеру, сегодня был очередной зверский обстрел Николаева со стороны российских оккупантов.

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Дети страдают – пусть они будут в безопасности

По словам Замазеевой, российские оккупанты почти каждый день обстреливают Николаев. В городе до сих пор находятся дети, но их лучше как можно быстрее эвакуировать в более безопасные населенные пункты.

Когда я вижу детей на улице, у меня слезы радости. Но в то же время понимаю, что им здесь слишком опасно. У нас и сегодня, и вчера был ранен ребенок,

– рассказала Анна Замазеева.

Глава Николаевского областного совета убеждена, что дети должны расти в безопасности. Находясь в прифронтовых городах, они могут пострадать и получить разные фобии и страхи, которые приносит война и русские изверги.

Замазеева об эвакуации детей из прифронтовых городов: смотрите видео

Оккупанты массированно обстреляли Николаев