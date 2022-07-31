По словам мэра Александра Сенкевича, этот обстрел стал наиболее массированным с начала полномасштабной войны. Как выглядят сейчас улицы Николаева после удара врага – фото корреспондента 24 канала.

Стоит прочитать В Николаеве официально подтвердили гибель Алексея Вадатурского – гендиректора "Нибулона"

Пострадали многоэтажки и частный сектор

Пострадали дома в нескольких районах города. В помещениях – разбитые балконы, окна, разрушения получили и магазины. Под удар россиян еще раз попали не военные объекты, а многоэтажки и дома в частном секторе.

Одной из семей снаряд попал в крышу дома

Одной из семей снаряд попал прямо в крышу дома, так же "прилет" был по дому соседа. В семье Потапенко добавили, что в пострадавшем частном секторе перебило и газовую трубу.

Последствия ночных обстрелов Николаева / Фото Артура Заенца, 24 канал:

В другом районе – разрушение в школе и офисном центре

В другом районе Николаева россияне "демилитаризовали" офисный центр, школу и детский сад. Офисы выгорели почти дотла, а вот касаемо учебных заведений – они нуждаются в значительном ремонте – окна выбиты, а стены повреждены.



Вот что "русский мир" сделал со школой / Фото Артура Заенца, 24 канал

Враги ударили по детскому саду

Елена Чумаренко, исполняющая обязанности заведующего детсадом, пострадавшим от взрывной волны, отметила, что повреждена кухня, прачечная и окна. Также в здании упал потолок. К счастью, во время обстрела в садике никого не было. Охранник находился на территории садика, но на улице, так что ранения не получил.

На территории обнаружили обломки прилетевших в наш сад снарядов,

– показала куски ракет исполняющая обязанности заведующего.

Теперь работникам дошкольного учреждения придется забивать окна – клеенкой и другими подручными материалами.

россия обстреляла детсад в Николаеве / Видео Артура Заенца, 24 канал:

россияне ударили по офисному центру, школе и садику / Фото Артура Заенца, 24 канал:

Тем временем Электрик и охранник чудом выжили: оккупанты ударили С-300 по производственному зданию в Харькове

Массированный обстрел Николаева в ночь на 31 июля:

Областной центр враги обстреливали почти час – около 1:00, а затем повторно – после 5:00

В городе насчитали более 10 "прилетов", еще 2 ракеты сбила система ПВО.

По информации мэра Александра Сенкевича, погибли по меньшей мере 2 человека, еще несколько – пострадали.

Жертвами ракетного удара стали владелец компании "Нибулон" Алексей Вадатурский и его супруга Раиса.

Узнайте в видео о мощном обстреле Николаева: