По данным регионального Центра экстренной медицинской помощи, пострадавших в результате обстрела, к счастью, нет – электрик и охранник объекта чудом выжили. Корреспондентка 24 канала Анна Черненко побывала на месте удара российского ЗРК, эксклюзивный фоторепортаж – дальше.
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Атака россиян по Немышлянскому району Харькова
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что в ночь на 31 июля российские оккупанты обстреляли производственное здание в Немышлянском районе областного центра. По предварительным данным, удар нанесли из зенитно-ракетного комплекса С-300.
Зафиксировано возгорание оборудования и готовой полиграфической продукции. По данным Анны Черненко, по зданию "прилетело" в общей сложности 2 ракеты. На момент удара на объекте находились охранник и электрик – они чудом уцелели.
Электрик вообще был в офисе на последнем этаже, рядом с полностью обрушенной частью здания,
– уточнила Анна Черненко.
Последствия обстрела Немышлянского района Харькова / Фото Анна Черненко, 24 канал
Удары россиян по другим районам Харьковщины
По данным ОВА, кроме ночного обстрела Немышлянского района, оккупанты около 17:00 минувших суток нанесли удары по Киевскому району Харькова. Вспыхнул пожар в хозяйственном здании частного сектора.
В области зафиксированы вражеские обстрелы Харьковского, Изюмского, Чугуевского и Богодуховского районов. Загорелись открытые территории, частные дома, хозяйственные постройки, а также поля с урожаем:
- Изюмский район. В результате обстрелов несколько раз горели хвойные подстилки местного лесничества.
- Харьковский район. В Ольховке и Циркунах загорелась хозяйственная постройка частного сектора, горели открытые территории. Пострадал 37-летний комбайнер, подорвавшийся на мине в Ольховке. Состояние мужчины – средней тяжести. Кроме того, в результате обстрела Дергачевской общины получил ранения 39-летний мужчина.
- Чугуевский район. В результате артиллерийских обстрелов россиянами горели открытые территории.
- Богодуховский район. Вспыхнуло поле с пшеницей площадью 5 гектаров.
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