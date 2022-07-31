По данным регионального Центра экстренной медицинской помощи, пострадавших в результате обстрела, к счастью, нет – электрик и охранник объекта чудом выжили. Корреспондентка 24 канала Анна Черненко побывала на месте удара российского ЗРК, эксклюзивный фоторепортаж – дальше.

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Атака россиян по Немышлянскому району Харькова

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что в ночь на 31 июля российские оккупанты обстреляли производственное здание в Немышлянском районе областного центра. По предварительным данным, удар нанесли из зенитно-ракетного комплекса С-300.

Зафиксировано возгорание оборудования и готовой полиграфической продукции. По данным Анны Черненко, по зданию "прилетело" в общей сложности 2 ракеты. На момент удара на объекте находились охранник и электрик – они чудом уцелели.

Электрик вообще был в офисе на последнем этаже, рядом с полностью обрушенной частью здания,

– уточнила Анна Черненко.

Последствия обстрела Немышлянского района Харькова / Фото Анна Черненко, 24 канал

Удары россиян по другим районам Харьковщины

По данным ОВА, кроме ночного обстрела Немышлянского района, оккупанты около 17:00 минувших суток нанесли удары по Киевскому району Харькова. Вспыхнул пожар в хозяйственном здании частного сектора.

В области зафиксированы вражеские обстрелы Харьковского, Изюмского, Чугуевского и Богодуховского районов. Загорелись открытые территории, частные дома, хозяйственные постройки, а также поля с урожаем:

Изюмский район . В результате обстрелов несколько раз горели хвойные подстилки местного лесничества.

. В результате обстрелов несколько раз горели хвойные подстилки местного лесничества. Харьковский район . В Ольховке и Циркунах загорелась хозяйственная постройка частного сектора, горели открытые территории. Пострадал 37-летний комбайнер , подорвавшийся на мине в Ольховке. Состояние мужчины – средней тяжести. Кроме того, в результате обстрела Дергачевской общины получил ранения 39-летний мужчина .

. В Ольховке и Циркунах загорелась хозяйственная постройка частного сектора, горели открытые территории. , подорвавшийся на мине в Ольховке. Состояние мужчины – средней тяжести. Кроме того, в результате обстрела Дергачевской общины получил ранения . Чугуевский район . В результате артиллерийских обстрелов россиянами горели открытые территории.

. В результате артиллерийских обстрелов россиянами горели открытые территории. Богодуховский район. Вспыхнуло поле с пшеницей площадью 5 гектаров.

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