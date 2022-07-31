За даними регіонального Центру екстренної медичної допомоги, постраждалих унаслідок обстрілу, на щастя, немає, – електрик та охоронець об'єкта дивом вижили. Кореспондентка 24 каналу Анна Черненко побувала на місці удару російського ЗРК, ексклюзивний фоторепортаж – далі.

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Атака росіян по Немишлянському району Харкова

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що у ніч проти 31 липня російські окупанти обстріляли виробничу будівлю у Немишлянському районі обласного центру. За попередніми даними, удару завдали з зенітно-ракетного комплексу С-300.

Зафіксовано займання обладнання та готової поліграфічної продукції. За даними Анни Черненко, по будівлі "прилетіло" загалом 2 ракети. На момент удару на об'єкті перебували охоронець та електрик – вони дивом вціліли.

Електрик взагалі був в офісі на останньому поверсі, поруч із повністю обваленою частиною будівлі,

– уточнила Анна Черненко.

Наслідки обстрілу Немишлянського району Харкова / Фото Анна Черненко, 24 канал

Удари росіян по інших районах Харківщини

За даними ОВА, окрім нічного обстрілу Немишлянського району, окупанти близько 17:00 минулої доби завдали ударів по Київському району Харкова. Спалахнула пожежа у господарчій будівлі приватного сектора.

В області зафіксовано ворожі обстріли Харківського, Ізюмського, Чугуївського та Богодухівського районів. Спалахнули відкриті території, приватні будинки, господарчі споруди, а також поля з врожаєм:

Ізюмський район . Унаслідок обстрілів кілька разів горіли хвойні підстилки місцевого лісництва.

. Унаслідок обстрілів кілька разів горіли хвойні підстилки місцевого лісництва. Харківський район . У Вільхівці та Циркунах спалахнула господарча споруда приватного сектору, горіли відкриті території. Постраждав 37-річний комбайнер , який підірвався на міні у Вільхівці. Стан чоловіка – середньої тяжкості. Крім того, унаслідок обстрілу Дергачівської громади отримав поранення 39-річний чоловік .

. У Вільхівці та Циркунах спалахнула господарча споруда приватного сектору, горіли відкриті території. , який підірвався на міні у Вільхівці. Стан чоловіка – середньої тяжкості. Крім того, унаслідок обстрілу Дергачівської громади отримав поранення . Чугуївський район . Унаслідок артилерійських обстрілів росіянами горіли відкриті території.

. Унаслідок артилерійських обстрілів росіянами горіли відкриті території. Богодухівський район. Спалахнуло поле з пшеницею площею 5 гектарів.

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