Проте у нинішніх умовах говорити мовою окупанта недоречно. Так вважає харків'янин Демид, який разом із сім'єю тимчасово переїхав до Львова. Хлопець дав ексклюзивне інтерв'ю 24 каналу у межах проєкту СВОЇ.

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Харків'янин про переїзд до Львова та "мовне питання"

До 24 лютого Демид займався розробкою програмного забезпечення і мешкав у Харкові, на території Салтівки. Нині цей район міста чи не найбільше потерпає від ворожих обстрілів. До Львова хлопець приїхав евакуаційним потягом на початку березня й оселився у квартирі подруги, з якою до того ніколи не бачився вживу.

Юнак розповів, що коли збирався їхати на Захід України, то жодних побоювань щодо мови у нього не виникало. На той момент він лише думав, як забезпечити собі й близьким нічліг та їжу.

Мене прийняли дуже добре. Коли читаю якісь дописи в інстаграмі, що до російськомовних тут (у Львові – ред. 24 канал) нібито погано ставляться, розумію, що такі випадки, можливо, бувають, але я і моя сім'я з цим не зіштовхнулись,

– зауважив Демид.

Разом з тим хлопець підкреслив, що щодо мови він має власну стійку позицію. На його думку, розмовляти російською в умовах нинішньої ситуації – недоречно.

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Коли з незнайомою людиною починаєш спілкуватись, ти повинен говорити саме українською мовою. Зараз контекст такий, що це недоречно буде – спілкуватись російською. Може, у цієї людини родичі з Бучі чи Гостомеля? Ти не можеш цього знати. Тому потрібно говорити українською,

– вважає харків'янин.

Детальніше – інтерв'ю переселенця з Харкова Демида 24 каналу у межах проєкту СВОЇ: дивіться відео