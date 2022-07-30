Ксенія про перехід на українську мову

Так зробила й Ксенія Артюх, яка родом із Харківської області. До війни вона весь час розмовляла російською, й вела свій блог у соцмережах також цією мовою. У межах проєкту СВОЇ 24 канал розповідає історію дівчини, яка зараз змінила свою думку.

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Ксенія розповіла, що з мовою у неї проблем немає, адже просто треба було згадати, як у школі розмовляли – після закінчення вона навчалася вже російською.

Дівчина дописувала та спілкувалася у своєму блозі російською мовою, втім, як зауважила, ще до війни думала про те, щоб перевести свої соцмережі на українську. Але вона жила у російськомовному регіоні, і такі дії не притаманні там, тому передумала, бо це ще й треба трохи докладати зайвих зусиль.

Але війна стала таким вирішальним моментом, коли я вирішила, що хочу зробити свій внесок в українізацію, що все публічне робитиму українською,

– наголосила Ксенія.

Водночас у побуті вона досі розмовляє і російською – з російськомовними. Дівчина підкреслила, що не бачить в цьому проблеми, й каже, що не варто допускати, щоб мовне питання створювало якісь сварки в українському суспільстві.

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