Однако в нынешних условиях говорить на языке оккупанта неуместно. Так считает харьковчанин Демид, вместе с семьей временно переехавший во Львов. Парень дал эксклюзивное интервью 24 каналу в рамках проекта СВОИ.

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Харьковчанин о переезде во Львов и "языковом вопросе"

До 24 февраля Демид занимался разработкой программного обеспечения и жил в Харькове, на территории Салтовки. Сейчас этот район города больше всего страдает от вражеских обстрелов. Во Львов парень приехал эвакуационным поездом в начале марта и поселился в квартире подруги, с которой до этого никогда не виделся вживую.

Молодой человек рассказал, что когда собирался ехать на Запад Украины, то никаких опасений относительно языка у него не возникало. В тот момент он только думал, как обеспечить себе и близким ночлег и еду.

Меня приняли очень хорошо. Когда читаю какие-то сообщения в инстаграме, что к русскоязычным здесь (во Львове – ред. 24 канал) якобы плохо относятся, понимаю, что такие случаи, возможно, бывают, но я и моя семья с этим не столкнулись,

– заметил Демид.

Вместе с тем парень подчеркнул, что по отношению к языку он имеет собственную устойчивую позицию. По его мнению, говорить по-русски в условиях нынешней ситуации – неуместно.

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Когда с незнакомым человеком начинаешь общаться, ты должен говорить именно на украинском языке. Сейчас контекст такой, что это неуместно будет – общаться на русском. Может, у этого человека родственники из Бучи или Гостомеля? Ты этого не можешь знать. Поэтому нужно говорить по-украински,

– считает харьковчанин.

Детальнее – интервью переселенца из Харькова Демида 24 каналу в рамках проекта СВОИ: смотрите видео