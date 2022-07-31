Одним з них є 53-річний хірург-офтальмолог, який переховував поранених бійців ЗСУ у Маріупольській лікарні, через що росіяни погрожували його розстріляти. Йому вдалось виїхати на підконтрольну Україні територію та у межах проєкту 24 каналу СВОЇ розповісти свою історію.

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Лікар з Маріуполя про повернення у рідне місто

Хірург, який попросив не називати свого справжнього імені, розповів, що на новому місці його зустріли хороші люди. Він вже знайшов собі роботу в одній з лікарень Києва.

Нові колеги висловлювали співчуття, проте зайвого не запитували – чоловіку складно й боляче згадувати пережите у Маріуполі. Попри теплий прийом та відносний спокій, лікар не вважає столицю своїм новим домом й прагне повернутись у рідне місто.

Я у Маріуполь повернуся одразу, як там буде прапор України. Мій дім там. Хоч у квартирі вже жити не можна, але я все життя прожив у Маріуполі, я там все знаю. Знайду для себе що-небудь, лиш би вже наша влада була,

– ствердно заявив чоловік.

Важливо! СВОЇ – спеціальний проєкт 24 каналу, що розповідає історії внутрішніх переселенців, які унаслідок повномасштабної війни в Україні були змушені покинути свої домівки.

До слова, у Маріуполі у лікаря залишилось багато родичів, зокрема мама. Зараз вони майже не спілкуються, оскільки у місті постійно є проблеми зі зв'язком. Про життя своїх близьких в окупації чоловік дізнається лише з новин.

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