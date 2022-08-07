О последствиях обстрелов рассказал глава Николаевской ОВА Виталий Ким. По предварительной информации, жертв нет.

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Утром, 7 августа, около 04:00 враг обстреливает промышленные предприятия в окрестностях города. Предварительно без жертв и пострадавших. Подробная информация уточняется,

– говорится в сообщении.

Ситуация в Николаевской области

По информации оперативного командования "Юг", в течение суток Николаев обстреляли из реактивных систем залпового огня "Смерч" и "Ураган. Ориентировочно в 16:05 враг пытался уничтожить объекты промышленной инфраструктуры – жертв нет.

6 августа враг обстреливал населенные пункты Первомайской общины. Утром обстреляли открытые территории в окрестностях села Константиновки, без жертв. Ориентировочно в 17:00 в результате обстрелов села Новониколаевка был поврежден жилой дом, один человек получил ранение.

Также вчера в течение дня под вражескими обстрелами были села Лиманы и Лупарево Галицыновской общины. Попадания были преимущественно на открытых территориях за пределами населенных пунктов – загорелся сухостой, пострадавших нет.

Баштанский район:

Продолжаются обстрелы территории и близлежащих населенных пунктов Березнеговатской общины. В течение 6 августа обстрелам подвергся поселок Березнеговатое – один человек погиб, 5 получили ранения. Повреждены жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры.

Продолжаются обстрелы за пределами населенных пунктов Широковской общины.

Вознесенский район:

Ночью, 7 августа, ориентировочно в 02:12 обстрелам подверглось село Таборовка Бугской общины – разрушены 3 жилых дома. По предварительной информации, без жертв.

В Первомайском районе день и ночь прошли относительно спокойно.

В Николаеве продолжается затяжной комендантский час

В Николаеве 5 августа начался комендантский час, который продлится 2 суток. Его основная цель – выявить как можно больше вражеских диверсионно-разведывательных групп.

К слову, власти Николаевской области объявили вознаграждение в 100 долларов за информацию о корректировщиках российского огня.

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