Враг ночью бил по Днепропетровской области

Ночь на 7 августа была с одной тревогой и четырьмя обстрелами. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

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По его словам, горячо снова было в двух районах – Никопольском и Криворожском.

Никопольский район

В этот район Днепропетровской области российская армия направила около 60 реактивных снарядов из "Градов". Они ударили по Марганцу и по территории Красногригорьевской общины.

В результате обстрела в Марганце травмирован 64-летний мужчина – у него резаные раны головы, пострадавший в больнице.

Также повреждено более полусотни жилых домов и хозяйственных построек, несколько автомобилей и автобусная остановка. Две хозяйственные постройки уничтожены. Кроме того, есть повреждения газопровода и электросетей, без света – около тысячи абонентов. Отмечается, что на месте работают электрики.

В Красногригорьевской общине, по предварительной информации, без жертв и разрушений.

Последствия ночной атаки по Днепропетровской области / Фото Валентина Резниченко, Николая Лукашука

Криворожский район

По Криворожскому району враг ударил из "Ураганов" и ствольной артиллерии. Под огонь попали приграничные территории Зеленодольской и Апостоловской ТО.

К счастью, обошлось без пострадавших и разрушений.