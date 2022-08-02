О взрывах в городе начали сообщать вечером того же дня. Мэр Скадовска Александр Яковлев в эфире 24 канала рассказал новые детали уничтожения вражеских составов.
В тему ВСУ мощно попали в Скадовске и еще трех складах оккупантов на Юге
Он подтвердил, что ВСУ действительно нанесли мощный удар россиянам. И подчеркнул, что этот объект был расположен не в самом городе, а в 3 – 4 километрах от него.
Однако все было хорошо слышно и видно. Удар был такой силы, что слышали в селах в 10 километрах,
– рассказал Яковлев.
К счастью, другие постройки не пострадали. Однако точных сведений о количестве погибших российских военных пока нет.
"Но понятно, что нанесли большой вред. Пожар продолжался довольно долго", – добавил мэр города.
ВСУ уничтожили состав россиян в Скадовске
- Во временно оккупированном Скадовске вечером 31 июля начались взрывы. Впоследствии официально заявили, что это был очередной прицельный удар, нанесенный Вооруженными силами Украины.
- Подтверждение озвучил заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский. По словам чиновника, сейчас россияне уже не могут использовать для переправки войск и техники Антоновский мост возле Херсона.
- Пресс-секретарь Сил обороны Юга Наталья Гуменюк сообщила, что также было попадание и по еще трем составам оккупантов на Юге.
Расстояние больше, чем достает HIMARS – неожиданные детали взрывов в Скадовске: смотрите видео