ЗСУ ювелірно влучили по пункту окупантів

Про це повідомив депутат Херсонської обласної ради й військовий ТрО Сергій Хлань, пояснивши, чому вжив прикметник ювелірно.

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ЗСУ спрацювали ювелірно, не пошкодивши важливих об'єктів, які розташовані поряд,

росіяни селяться і розміщають свою техніку біля стратегічної інфраструктури. Як на Каховській ГЕС і Каховському Магістральному Каналі. Задача наших військових вигнати орків і не пошкодити важливих об'єктів. І зберегти людей,

– розповів Хлань і показав фото розваленої будівлі.



ЗСУ влучили по будівлі Каховського каналу, де перебували окупанти / Фото фейсбук Сергій Хлань

Коротко про настрої окупантів на Херсонщині

Збройні Сили України останніми тижнями влучно знищують командні пункти та склади окупантів по всій Херсонщині. Вчора наші бійці дістали до Генічеська – найвіддаленішого району біля адмінмежі з анексованим Кримом.

загарбники уже скаржаться на те, що їх постійно обстрілюють українські військові. Крім того, їх ніхто не хоче змінювати.

Деякі окупанти уже добряче панікують і навіть почали вивозити свої сім'ї з тимчасово окупованого Херсона.

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