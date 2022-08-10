Один із солдатів у телефонній розмові жаліється батькові на плачевне становище у своєму підрозділі. Діалог перехопила українська розвідка.

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"Не міняють нас ні*ера"

Окупант розповідає про те, що їх ніхто не збирається змінювати та жаліється на постійні обстріли з боку ЗСУ.

"Не змінюють нас ні*ера, п*здоболля це все", – жаліється росіянин батькові.

Загарбник каже, що ЗСУ постійно обстрілюють їхні позиції на Херсонщині. Вони атакують кожні 5 – 10 хвилин. За словами окупанта, українські військові стріляють з високоточних артилерійських систем HIMARS.

Батько своєю чергою радить синові бути обережним, бо атаки з "Хаймарсів" дуже небезпечні.

Розмова окупанта з батьком: дивіться відео

Втрати росії станом на ранок 10 серпня

42 800 російських окупантів;

танків – 1832 (+5) одиниць;

бойових броньованих машин – 4076 (+10) одиниць;

артилерійських систем – 971 (+7) одиниць;

РСЗВ – 261 (+0) одиниць;

засоби ППО – 133 (+0) одиниць;

літаків – 232 (+9) одиниць;

гелікоптерів – 193 (+0) одиниць;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 766 (+9),

крилаті ракети – 185 (+0),

кораблі /катери – 15 (+0) одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 3005 (+7) одиниць;

спеціальна техніка – 89 (+2).

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