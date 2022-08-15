Як заявив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, 14 серпня 8 ворожих атак були успішно відбиті. Розвідгрупу росіян наші військові знешкодили.

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Де гатив ворог

За даними Гайдая, на лінії фронту росіяни активніше застосовують штурмову та армійську авіацію – із повітря обстріляні 3 населених пункти. Також ворог випустив 7 ракет. Упродовж ночі:

7 разів працювала ствольна артилерія ворога,

4 рази росіяни обстрілювали міста і села з реактивних систем залпового вогню,

шість – з мінометів,

здійснені 4 танкових наступи.

Водночас 14 серпня 8 ворожих атак були успішно відбиті. Розвідгрупу росіян наші військові знешкодили.

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ЗСУ ліквідували вагнерівців

Збройні Сили України вдало відпрацювали по ворожому штабу у Попасній, де перебували найманці ПВК "Вагнер". Цікаво, що корегувальником вогню був один із представників ЗМІ росії. Кількість загиблих уточнюється.

Цікаво! Генштаб ЗСУ станом на 15 серпня повідомив про 43 750 ліквідованих окупантів. Лише за добу вдалося знищити 200 загарбників.

На окупованій Луганщині люди зневірюються у "владі"

Гайдай розповів, що жителі Сєвєродонецька понад місяць тому віддали свої персональні дані в обмін на обіцянку відновити житлові приміщення. Втім, досі ніхто не прийшов навіть для обстеження.

У багатьох багатоповерхівках міста пробито дах, вибито вікна, не кажучи вже про відсутність деяких стін. А перші примхи погоди дають про себе знати – нетривалий літній дощ перетворив життя містян в катастрофу. Важко уявити, що буде восени, за 2 тижні,

– зауважив глава Луганської ОВА.

Окупанти замість того, щоб допомогти людям, виконують наказ щодо обстеження будинків, які непридатні для проживання. Вони вже визначили понад 100 багатоповерхівок, які підлягають знесенню. І активно цим займаються, замість підготовки міста до зими.

"Навіщо? Щоб потім показувати політикам з росії картинку квітучого міста. Тому і відновлювати нічого не будуть, бо все пошкоджене просто знесуть", – додав Гайдай.