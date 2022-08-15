Як заявив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, 14 серпня 8 ворожих атак були успішно відбиті. Розвідгрупу росіян наші військові знешкодили.
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Де гатив ворог
За даними Гайдая, на лінії фронту росіяни активніше застосовують штурмову та армійську авіацію – із повітря обстріляні 3 населених пункти. Також ворог випустив 7 ракет. Упродовж ночі:
- 7 разів працювала ствольна артилерія ворога,
- 4 рази росіяни обстрілювали міста і села з реактивних систем залпового вогню,
- шість – з мінометів,
- здійснені 4 танкових наступи.
Водночас 14 серпня 8 ворожих атак були успішно відбиті. Розвідгрупу росіян наші військові знешкодили.
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Збройні Сили України вдало відпрацювали по ворожому штабу у Попасній, де перебували найманці ПВК "Вагнер". Цікаво, що корегувальником вогню був один із представників ЗМІ росії. Кількість загиблих уточнюється.
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Гайдай розповів, що жителі Сєвєродонецька понад місяць тому віддали свої персональні дані в обмін на обіцянку відновити житлові приміщення. Втім, досі ніхто не прийшов навіть для обстеження.
У багатьох багатоповерхівках міста пробито дах, вибито вікна, не кажучи вже про відсутність деяких стін. А перші примхи погоди дають про себе знати – нетривалий літній дощ перетворив життя містян в катастрофу. Важко уявити, що буде восени, за 2 тижні,
– зауважив глава Луганської ОВА.
Окупанти замість того, щоб допомогти людям, виконують наказ щодо обстеження будинків, які непридатні для проживання. Вони вже визначили понад 100 багатоповерхівок, які підлягають знесенню. І активно цим займаються, замість підготовки міста до зими.
"Навіщо? Щоб потім показувати політикам з росії картинку квітучого міста. Тому і відновлювати нічого не будуть, бо все пошкоджене просто знесуть", – додав Гайдай.
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