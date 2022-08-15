Как заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, 14 августа 8 вражеских атак были успешно отбиты. Разведгруппу россиян наши военные обезвредили.

Важно ВСУ отразили наступления на Павловку, Долину и Соледар: карта боевых действий по состоянию на 15 августа

Где стрелял враг

По данным Гайдая, на линии фронта россияне активнее применяют штурмовую и армейскую авиацию – с воздуха обстреляны 3 населенных пункта. Также враг выпустил 7 ракет. В течение ночи:

7 раз работала ствольная артиллерия врага,

4 раза россияне обстреливали города и села из реактивных систем залпового огня,

шесть – из минометов,

совершены 4 танковых наступления.

В то же время, 14 августа 8 вражеских атак были успешно отбиты. Разведгруппу россиян наши военные обезвредили.

Как живут жители оккупированной Луганской области: смотрите видео

ВСУ ликвидировали вагнеровцев

Вооруженные Силы Украины удачно отработали по вражескому штабу в Попасной, где находились наемники ЧВК "Вагнер". Интересно, что корректировщиком огня был один из представителей СМИ россии. Число погибших уточняется.

Любопытно! Генштаб ВСУ по состоянию на 15 августа сообщил о 43 750 ликвидированных оккупантах. Только за сутки удалось уничтожить 200 захватчиков.

На оккупированной Луганщине люди разуверяются во "власти"

Гайдай рассказал, что жители Северодонецка больше месяца назад отдали свои персональные данные в обмен на обещание восстановить жилые помещения. Впрочем, пока никто не пришел даже для обследования.

Во многих многоэтажках города пробита крыша, выбиты окна, не говоря уже об отсутствии некоторых стен. А первые капризы погоды дают о себе знать – непродолжительный летний дождь превратил жизнь горожан в катастрофу. Трудно представить, что будет осенью, через 2 недели,

– заметил глава Луганской ОВА.

Оккупанты вместо того, чтобы помочь людям, выполняют приказ об обследовании домов, непригодных для проживания. Они уже определили более 100 подлежащих сносу многоэтажек. И активно этим занимаются вместо подготовки города к зиме.

"Зачем? Чтобы потом показывать политикам из россии картинку цветущего города. Поэтому и восстанавливать ничего не будут, потому что все поврежденное просто снесут", – добавил Гайдай.