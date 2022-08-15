Детали о взрывах в Попасной рассказал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. Это произошло в эфире национального телемарафона.

В тему ВСУ ликвидировали вражескую разведгруппу и отбили 8 атак россиян в Луганской области, – ОВА

Пока детали не будем озвучивать, но, если окажется, что более 100 вагнеровцев из руководящего состава погибли, то это для нас уже не будет новостью,

– порадовал Гайдай.

В то же время "повара" владимира путина евгения пригожина там, скорее всего, не было. Но под удар попали его покровители.

Что известно о "хлопке" в Попасной

Журналист и блогер Денис Казанский сообщал, что из-под завалов российской базы выносят раненых и убитых вагнеровцев. Кстати, их оккупанты набирали в тюрьмах.

Интересно, что рассекретил расположение базы российский военкор, который опубликовал в сети фотографию с подписью о том, что вагнеровцы встретили его как родного.

российские СМИ сразу после взрывов сообщили, что основатель ЧВК "Вагнер" не выходит на связь, а несколько дней до этого он был в Попасной.

Читайте также У Времевки ВСУ обезвредили разведгруппу кафиров, – Генштаб

Потери россиян на войне против Украины

С начала полномасштабного вторжения российская армия потеряла в Украине:

43 750 военных;

1827 танков;

4 141 боевую бронированную машину;

985 артиллерийских систем;

261 реактивную систему залпового огня;

136 средств ПВО;

233 самолета;

195 вертолетов;

787 беспилотников оперативно-тактического уровня;

187 крылатых ракет;

15 кораблей и катеров;

3044 единицы автомобильной техники и автоцистерн;

92 единицы специальной техники.

Смотрите больше – сколько военных и техники потеряла россия на войне: видео