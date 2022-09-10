Об этом 24 каналу рассказала представитель Донецкой областной военной администрации Татьяна Игнатченко.

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"Мы воспринимаем информацию об освобождении территорий с огромной радостью. Конечно, те пункты, из которых выгоняют захватчиков, они просто в ужасном состоянии. И даже не только освобожденные пункты, потому что россияне всю линию фронта превращают в руины", – сказала спикер.

Власть работает с военными

Игнатченко отметила, что после оккупантов каждый городок или село превращается в Мариуполь, Волноваху. Уже в руинах Авдеевка, Красногоровка и Бахмут, но их контролируют наши защитники.

Все, что нужно от областной военной администрации, все будет предоставлено и обеспечено. Мы в чрезвычайно тесном сотрудничестве и взаимодействии с военными,

– отметила Игнатченко.

Убивают людей

По словам Игнатченко, за 8 сентября россияне убили 9 человек. Кроме этого, ранили 23 жителя. Они непрерывно обстреливают гражданских.

Власти области отметили, что в Донецкой области нет безопасных мест. Поэтому необходимо обязательно эвакуироваться.

Обратите внимание – Игнатченко о ситуации в Донецкой области: смотрите видео