Про це 24 каналу розповів український журналіст та блогер Денис Казанський. За його словами, все частіше люди висловлюють своє невдоволення діями росіян.

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Бунти примусово мобілізованих на Донбасі

Так звані "мобіки" влаштовують бунти і відмовляються йти на війну.

"Зараз примусово мобілізовані бунтують. Все більше випадків, коли вони виступають проти свого командування, питають, за що їх відправляють на смерть", – зазначив журналіст.

Також чоловіки цікавляться у росіян, чому вони мусять їхати воювати на інші території України. Адже окупанти розповідають їм казки, що мобілізація потрібна виключно для "захисту" квазіреспублік.

Ми бачимо тотальне небажання воювати. Ніякого підйому антиукраїнських настроїв чи бажання йти на Київ у жителів Донбасу і близько немає,

– наголосив Казанський.

"Ніякої любові до росіян немає"

На Донбасі росіяни хапають чоловіків на вулицях і без підготовки, без надання належної зброї та екіпірування просто кидають на передову.

Цими людьми намагаються заткнути діри, поставити, як щит. У такій ситуації ніякої любові до росіян у нещасних мешканців Донбасу немає,

– сказав журналіст.

За його словами, зараз російські пропагандисти звинувачують так званих "мобіків" у тому, що вони недостатньо патріотично ставляться до росії і не хочуть воювати. Але люди розуміють, як окупанти до них насправді ставляться.

Щеплення від "руского міра"

Як зазначив Казанський, за дописами та коментарями у соціальних мережах можна чітко простежити, що жителі Донбасу негативно сприймають ставлення росії до них.

Ті настрої, які існували у 2014 році й зараз, – це цілком протилежні речі. Якщо раніше у когось зберігалася ілюзія, що росія бажає добра Донбасу, після 24 лютого стало зрозуміло, що це не так,

– розповів журналіст.

Жителі тимчасово окупованих територій нарешті побачили, що росіяни їх сприймають як людей другого сорту і готові жертвувати ними у будь-якій кількості.

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Те, що росія зробила і робить з Донбасом, виявилося ефективним щепленням від "руского міра". Люди позбулися усіх ілюзій. Вони бачать, чим обернулася співпраця з окупантами,

– наголосив Казанський.

Він додав, що за іронією долі ті жителі, які залишилися на окупованих територіях і вірили в ідеї квазіреспублік, стали найбільшими жертвами росії.

"Люди розуміють, що їх просто кинуть"

Контрнаступ ЗСУ також проявив ставлення росії до жителів територій, які вона окупувала. За словами Казанського, спочатку загарбники в окупованих містах розповідають людям казки про "звільнення".

А коли з'являється загроза, стрімголов тікають і кидають напризволяще колаборантів. Саме так росіяни вчинили у Балаклії.

Це важливий урок для жителів інших міст. Люди розуміють, що їх просто кинуть. З таким ставленням навіть лояльні до росії мешканці не підуть ні на які псевдореферендуми, які хоче організувати кремль,

– зазначив журналіст.

Він додав, що саме тому усі плани росіян щодо псевдореферендумів на окупованих територіях навряд чи здійсняться.

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Примусова мобілізація на Донбасі: коротко