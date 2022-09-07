Очевидно, що мотивація цих військових доволі низька, особливо зважаючи на рівень втрат та забезпечення. Про це 24 каналу розповів журналіст "Донбас. Реалії" Олександр Демченко.
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Відправляють під артобстріли
За словами журналіста, мобілізованих з Донеччини й Луганщини росіяни використовують як грубу робочу силу – вони готують позиції для росіян. Так, їх незахищеними відправляють на непідготовлені позиції, де по них ведеться артилерійський вогонь з боку ЗСУ. Їхнє завдання – підготувати плацдарм для російських вбивць.
Один з мобілізованих розповів, що вони насправді навіть не бачать українських військ. Їх відправляють на якісь небезпечні ділянки фронту, щоб вони там викопали окопи й бліндажі, підготували позиції, щоб туди зайшли російські війська,
– сказав Демченко.
Мобілізація на Донеччині та Луганщині: останні новини
- На Донбасі окупанти продовжують примусову мобілізацію. В окупованих містах на Сході озброєні люди хапають всіх чоловіків – навіть тих, у кого є документи про непридатність до служби чи бронювання. Мета росіян – залучити до війська 15 тисяч осіб.
- Мобілізовані луганчани не хочуть воювати за своїх "побратимів" з окупованої Донеччини. У росії виникли проблеми з наступом.
- У Донецьку російські окупанти знайшли "нове джерело" поповнення втрат у живій силі. Нещодавно до місцевих лікарень міста почали прибувати представники російської окупаційної армії та силоміць "виписувати" хворих.
- Протягом вересня в Маріуполі та прилеглих районах слід очікувати на мобілізацію. Окупанти хочуть відправляти "на м'ясо" місцевих жителів.
- На думку радника очільника Маріуполя Петра Андрющенка, окупанти заборонять виїзд чоловікам призовного віку як на територію України, так і до росії. Саме так раніше робили у Донецьку.
Загострення між псевдореспубліками на Донбасі, насильна "мобілізація" у лави армії росії: дивіться відео