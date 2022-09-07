Очевидно, що мотивація цих військових доволі низька, особливо зважаючи на рівень втрат та забезпечення. Про це 24 каналу розповів журналіст "Донбас. Реалії" Олександр Демченко.

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Відправляють під артобстріли

За словами журналіста, мобілізованих з Донеччини й Луганщини росіяни використовують як грубу робочу силу – вони готують позиції для росіян. Так, їх незахищеними відправляють на непідготовлені позиції, де по них ведеться артилерійський вогонь з боку ЗСУ. Їхнє завдання – підготувати плацдарм для російських вбивць.

Один з мобілізованих розповів, що вони насправді навіть не бачать українських військ. Їх відправляють на якісь небезпечні ділянки фронту, щоб вони там викопали окопи й бліндажі, підготували позиції, щоб туди зайшли російські війська,

– сказав Демченко.

Мобілізація на Донеччині та Луганщині: останні новини

На Донбасі окупанти продовжують примусову мобілізацію. В окупованих містах на Сході озброєні люди хапають всіх чоловіків – навіть тих, у кого є документи про непридатність до служби чи бронювання. Мета росіян – залучити до війська 15 тисяч осіб.

Мобілізовані луганчани не хочуть воювати за своїх "побратимів" з окупованої Донеччини. У росії виникли проблеми з наступом.

У Донецьку російські окупанти знайшли "нове джерело" поповнення втрат у живій силі. Нещодавно до місцевих лікарень міста почали прибувати представники російської окупаційної армії та силоміць "виписувати" хворих.

Протягом вересня в Маріуполі та прилеглих районах слід очікувати на мобілізацію. Окупанти хочуть відправляти "на м'ясо" місцевих жителів.

На думку радника очільника Маріуполя Петра Андрющенка, окупанти заборонять виїзд чоловікам призовного віку як на територію України, так і до росії. Саме так раніше робили у Донецьку.

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