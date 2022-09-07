Очевидно, що мотивація цих військових доволі низька, особливо зважаючи на рівень втрат та забезпечення. Про це 24 каналу розповів журналіст "Донбас. Реалії" Олександр Демченко.

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Відправляють під артобстріли

За словами журналіста, мобілізованих з Донеччини й Луганщини росіяни використовують як грубу робочу силу – вони готують позиції для росіян. Так, їх незахищеними відправляють на непідготовлені позиції, де по них ведеться артилерійський вогонь з боку ЗСУ. Їхнє завдання – підготувати плацдарм для російських вбивць.

Один з мобілізованих розповів, що вони насправді навіть не бачать українських військ. Їх відправляють на якісь небезпечні ділянки фронту, щоб вони там викопали окопи й бліндажі, підготували позиції, щоб туди зайшли російські війська,
– сказав Демченко.

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