Так само відбувалося й на окупованій Луганщині. Про це 24 каналу розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

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Восени у Маріуполі почнеться мобілізація

Так, росіяни швидко поновлювали військовий облік у регіоні, а через кілька тижнів після того люди вже були на передовій. Те ж саме тепер очікує й на Мангуський район.

Андрющенко зауважив, є інформація, що така вказівка пішла й щодо Маріуполя, але за певних причин її поки відтерміновують. На його думку, спочатку мобілізація почнеться у Мангуші, а за кілька тижнів й у Маріуполі. Окупанти заборонять виїзд чоловікам призовного віку як на територію України, так і до росії, як робили це у Донецьку.

Те саме, на жаль, очікує на Маріуполь, ми в цьому впевнені. Якщо не наприкінці вересня, то у жовтні вже точно почнеться "офіційна" мобілізація,

– радник мера Маріуполя.

Загарбники мають багато причин для проведення мобілізації, зокрема шалені втрати на фронті та незадовільні настрої донеччан, оскільки мобілізація у Донецьку вже давно триває.

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Чоловікам треба виїжджати поки не пізно

Андрющенко розповів, що росіяни проводять інформаційну операцію, спрямовану на повернення чоловіків до Маріуполя. Так, загарбники заявляють, мовляв, "треба повертатися, там гарно й великі заробітки".

"Тобто ти повертаєшся до Маріуполя, а звідти рано чи пізно ти йдеш на фронт й мусиш воювати проти своїх же", – зауважив радник міського голови Маріуполя. Та додав, що ситуація на фронті цілком цьому сприяє.

Наші чоловіки, їдьте поки не пізно! Вже немає значення у який бік – навіть у росії переховуйтесь, бо на фронті єдиний шлях, на жаль,

– наголосив Андрющенко.

Андрющенко розповів про ймовірну мобілізацію у Маріуполі: дивіться відео

Він зазначив, що окупантам вдасться "нашкребти" 5 – 10 тисяч чоловіків у Маріуполі. Так, окупанти збирають інформацію щодо місця проживання та стану здоров'я маріупольців, коли ті приходять розчищати завали.

Сьогодні ти комбінат або порт розчищаєш, а завтра підеш на фронт,

– відзначив радник мера.

На його думку, спочатку окупанти заберуть на передову людей, які займаються некваліфікованою працею. А вже потім доберуться й до вузьких спеціалістів, зокрема працівників комунальних підприємств.

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Як виїхати на підконтрольні Україні території

Ситуація дійсно дуже складна, тому люди мають про це думати та їхати з міста. Не варто тішити себе зайвими надіями, що щось обминеться – не обминеться. 8 років досвіду Донецька мали б це показати,

– наголосив Андрющенко.

За його словами, в українців ще є змога виїхати на підконтрольні Україні території, до Василівки проблем на блокпостах не має виникнути. Однак сама Василівка – це "знущання окупантів". Там загарбники тримають людей з трьох областей, але шлях поки відкритий.

Також можна виїхати до росії, а вже звідти через треті країни повернутися до України. Якщо не вдається виїхати з країни-агресорки, Андрющенко порадив переховуватися там.