Жах, що став реальністю

Здійнявся ґвалт, натовп намагався блокувати співробітників, які роздавали продукти, і не дати їм виїхати.

Важливе російські танки в Україні масово скосила одна "хвороба"

російської гуманітарки, як бачимо, немає. Маріупольці змушені брати продукти у Червоного Хреста, але й там їх не вистачає.

Мешканці Маріуполя влаштували голодний бунт: відео

Просто апокаліпсис. Хто міг уявити лише рік тому, що в Маріуполі таке можливе? Успішне українське місто з приходом російських нацистів перетворилося на зону лиха з людьми, які голодують. Пекло.

Радимо росіяни відчули, що програли, і розписалися в головній поразці

"Звільнення" по-російськи

А так тепер живуть у "звільненому" Маріуполі. Дякую, росіє! Вже очевидно, що й зимувати людям доведеться в цих руїнах. Ніхто їх уже нікуди не розселить. Як маріупольці виживатимуть у морози – не уявляю. Мабуть, десятки людей просто замерзнуть та помруть.

Руїни, які залишилися на місці затишних будинків маріупольців: відео

Важливе – Андрющенко розповів деталі про голодний бунт в Маріуполі: дивіться відео