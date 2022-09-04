Жах, що став реальністю
Здійнявся ґвалт, натовп намагався блокувати співробітників, які роздавали продукти, і не дати їм виїхати.
Важливе російські танки в Україні масово скосила одна "хвороба"
Мешканці Маріуполя влаштували голодний бунт: відео
Просто апокаліпсис. Хто міг уявити лише рік тому, що в Маріуполі таке можливе? Успішне українське місто з приходом російських нацистів перетворилося на зону лиха з людьми, які голодують. Пекло.
Радимо росіяни відчули, що програли, і розписалися в головній поразці
"Звільнення" по-російськи
А так тепер живуть у "звільненому" Маріуполі. Дякую, росіє! Вже очевидно, що й зимувати людям доведеться в цих руїнах. Ніхто їх уже нікуди не розселить. Як маріупольці виживатимуть у морози – не уявляю. Мабуть, десятки людей просто замерзнуть та помруть.
Руїни, які залишилися на місці затишних будинків маріупольців: відео
Важливе – Андрющенко розповів деталі про голодний бунт в Маріуполі: дивіться відео