Ужас, ставший реальностью
Поднялось насилие, толпа пыталась блокировать сотрудников, которые раздавали продукты, и не дать им уехать.
Важное российские танки в Украине массово скосила одна "болезнь"
Жители Мариуполя устроили голодный бунт: видео
Просто апокалипсис. Кто мог представить только год назад, что в Мариуполе это возможно? Успешный украинский город с приходом российских нацистов превратился в зону бедствия с голодающими людьми. Ад.
Советуем россияне почувствовали, что проиграли, и расписались в главном поражении
"Освобождение" по-русски
А так теперь живут в "освобожденном" Мариуполе. Спасибо, россия! Уже очевидно, что и зимовать людям придется в этих развалинах. Никто их уже никуда не расселит. Как мариупольцы будут выживать в морозы – не представляю. Видимо, десятки людей просто замерзнут и умрут.
Руины, оставшиеся на месте уютных домов мариупольцев: видео
Важное – Андрющенко рассказал детали о голодном бунте в Мариуполе: смотрите видео