росіяни примусово мобілізували велику кількість чоловік на Донбасі. За словами голови Луганської ОВА Сергія Гайдая, лише з шахти у Довжанську на війну забрали 430 працівників.

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Проросійські бойовики готують дітей до війни

Чиновник зазначив, що скоро жінкам на Донбасі ні з ким буде одружуватися.

Дітей, які трохи підросли, бойовики також почали готувати до війни. Так, у Біловодському районі в день 225-річчя утворення села Новодеркул відбулося "урочисте прийняття присяги та посвячення в учасники воєнно-патріотичного руху "Молода гвардія". До цього "побєдобєсія" окупанти залучили 30 дітей шкільного віку.

Чи розуміли вони майбутні наслідки того, що відбулося? Навряд чи. Батьки, точніше матері, – можливо. Але дітей на захід вони пустили й покірно спостерігали за абсурдом, який породжує смерть,

– наголосив Гайдай.

Окупанти погрожують батькам, що на війну замість них візьмуть дітей

Водночас жителі Луганська повідомляють про неодноразові випадки зникнення дітей віком 14 – 18 років. Їх затримують до встановлення особистості. Процедура ця триває не 72 години, а доти, поки за дитиною не прийде батько або брат. Тоді їх ставлять перед вибором – або дитина, або ти. У будь-якому разі бойовики когось мобілізують.

Українські військові врятували чоловіків, яких хотіли мобілізувати росіяни

Мешканці окупованих територій, які не хочуть стати "гарматним м'ясом" для росіян можуть попросити допомоги у ЗСУ. Так, 2 чоловіків з Луганської області зв'язалися з українським військовим та відомим активістом з Донецька Віталієм Овчаренком.

Разом вони узгодили час і місце "зустрічі", після чого мешканців Луганщини евакуювали у безпечне місце. Тепер вони не будуть брати участі у війні. Чоловікам надали притулок та можливість повернутись до мирного життя далеко від лінії фронту.

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