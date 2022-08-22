россияне принудительно мобилизовали большое количество человек в Донбассе. По словам главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, только из шахты в Довжанске на войну забрали 430 работников.

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Пророссийские боевики готовят детей к войне

Чиновник отметил, что скоро женщинам на Донбассе не с кем будет жениться.

Немного подросших детей боевики также начали готовить к войне. Так, в Беловодском районе в день 225-летия образования села Новодеркул состоялось "торжественное принятие присяги и посвящение в участники военно-патриотического движения "Молодая гвардия". К этому пободобысу оккупанты привлекли 30 детей школьного возраста.

Понимали ли они будущие последствия произошедшего? Вряд ли. Родители, вернее матери, – возможно. Но детей на запад они пустили и безропотно наблюдали за порождающим смерть абсурдом,

– подчеркнул Гайдай.

оккупанты угрожают родителям, что на войну вместо них возьмут детей

В то же время жители Луганска сообщают о неоднократных случаях исчезновения детей в возрасте 14 – 18 лет. Их задерживают до установления личности. Процедура эта длится не 72 часа, а до тех пор, пока за ребенком не придет отец или брат. Тогда их ставят перед выбором – или ребенок или ты. В любом случае, боевики кого-то мобилизуют.

Украинские военные спасли мужчин, которых хотели мобилизовать россияне

Жители оккупированных территорий, которые не хотят стать "пушечным мясом" для россиян, могут попросить помощи в ВСУ. Так, 2 мужчин из Луганской области связались с украинским военным и известным активистом из Донецка Виталием Овчаренко.

Вместе они согласовали время и место "встречи", после чего жителей Луганской области эвакуировали в безопасное место. Теперь они не будут участвовать в войне. Мужчинам предоставили убежище и возможность вернуться к мирной жизни вдали от линии фронта.

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