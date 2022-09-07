Про це 24 каналу розповів журналіст "Донбас. Реалії" Олександр Демченко. Раніше повідомлялось про тимчасово окупований Енергодар, де росія посилила репресії щодо місцевого населення.

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Яка соціальна ситуація на окупованих територіях

Демченко зазначив, що з 2014 року й по сьогодні на окупованих росією територіях соціальна ситуація лишається дуже складною. Відбувається постійне зростання цін, збільшення рівня безробіття й відтік людей.

За звітом ООН 2018 року, окупована частина Донбасу була "чорною дірою" на мапі Європи й територією з найбільшим відтоком людей звідти,

– зауважив журналіст "Донбас. Реалії".

Люди тікають від мобілізації

За його словами, нині до причин, чому люди тікають з окупованих територій, додалась ще й примусова мобілізація. Тому багато молодих людей, які не хочуть бути мобілізованими, мають ще більше мотивації тікати з цих територій.

Журналісту "Донбас. Реалії" вдалось поспілкуватись з кількома людьми, які підпадають під мобілізацію чи переховуються від неї. Вони розповідають, що на початку війни, з березня по червень, були величезні втрати серед мобілізованих жителів Донбасу. Тоді росіяни активно просувались вперед і використовували цих людей для розвідки розташування позицій ЗСУ.

"Мені довелось почути реальну історію з перших вуст про те, що мобілізованих використовували для розвідки вогневих позицій українських захисників на "Азовсталі" в Маріуполі", – наголосив Демченко.

Окупанти влаштували бізнес на мобілізації

Він додав, що місцеві жителі через це намагаються виїхати хоча б у росію. І вже звідти спробувати поїхати на території підконтрольні Україні, в Грузію чи країни Євросоюзу. Цим користуються окупанти й улаштували окремий бізнес на мобілізації.

За певні гроші представники окупаційних адміністрацій вивозять молодих людей, чоловіків з окупованих територій у росію, щоб їх не мобілізували. Хоча самі ж і є представниками тих військових угруповань, які підконтрольні росії,

– підсумував журналіст "Донбас. Реалії".

Демченко про те, як живуть люди на окупованих територіях: дивіться відео

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