Інцидент трапився 6 вересня. Бардіна госпіталізували у важкому стані.

До теми На Запоріжжі стало на одного колаборанта менше: мертвим знайшли андрія рижкова

Смерть гауляйтера у лікарні підтвердила окупаційна влада захопленої частини Запорізької області, проте згодом з'явилися спростування. Гауляйтер владімір рогов сказав, що бардіну ампутували ноги. Він втратив багато крові та має важкі поранення.

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Що відомо вибух

Росіяни називали бардіна "комендантом" Бердянська. Його автомобіль вибухнув біля захопленої адмінбудівлі. Місцеві мешканці публікували фото та відео з наслідками вибуху. Зазначали, що станом на 14:45 у центрі продовжували лунати вибухи. Туди поїхали лікарі та окупаційна поліція.

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Ще одна ліквідація у Бердянську

Заступник керівника місцевого ДАІ у Бердянську, який почав працювати з росіянами, олександр колєсніков "пішов на концерт кобзона" 26 серпня. Його автомобіль підірвали на провулку Матросова, біля дитячого табору "Дзержинець". Колаборанта госпіталізували з важкими пораненнями від уламків.

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