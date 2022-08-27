андрія рижкова знайшли мертвим
Одним із таких був колаборант андрій рижков з Михайлівки, що на окупованій частині Запоріжжя. Чоловіка, якого окупанти призначили "начальником поліції" в Михайлівці, знайшли мертвим, а точніше повішеним.
Головне Кому ще дозволили виїзд за кордон, шалені втрати ворога: основне за 185 день війни
Чи він сам вкоротив собі віку, залізши у петлю, чи йому "допомогли" – наразі невідомо. Але те, що це гідна смерть для колаборанта, очевидно!
рижков колись був українським прикордонником, складав присягу на вірність українському народові. Після виходу у відставку заснував громадську організацію з патріотичною назвою "Прикордонники Михайлівщини". Але зрадив, сам запропонував себе окупаційній владі в якості "начальника поліції",
– написав Сергій Братчук, речник Одеської ОВА.
Але додав, що остаточно наразі джерела не підтвердили. Тож поки що в режимі очікування на офіційну інформацію. Водночас, з певних джерел відомо, що колаборант зник вночі проти 24-го серпня, коли підірвали "мера"-тамаду з Михайлівки Івана Сушка.
Тож дедалі більше колаборантів мінусуються.
Що треба знати про рижкова
Колаборант очолював у Михайлівці окупаційний "відділ поліції". рижков добровільно зголосився на співпрацю з окупантами.
Причому намагався виправдатися перед односельцями за зраду і пояснював роботу на ворога бажанням "боротися з хвилею злочинності" в Михайлівці, "супроводжувати михайлівців, які хочуть евакуюватися" і "охороняти їхнє майно" та навіть "доставляти людям ліки".
За співпрацю з російськими окупантами 31 травня йому було заочно повідомлено про підозру в колабораційній діяльності.