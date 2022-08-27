андрія рижкова знайшли мертвим

Одним із таких був колаборант андрій рижков з Михайлівки, що на окупованій частині Запоріжжя. Чоловіка, якого окупанти призначили "начальником поліції" в Михайлівці, знайшли мертвим, а точніше повішеним.

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Чи він сам вкоротив собі віку, залізши у петлю, чи йому "допомогли" – наразі невідомо. Але те, що це гідна смерть для колаборанта, очевидно!