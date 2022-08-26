Спочатку колаборанта доставили в лікарню з осколковими пораненнями, передає 24 канал. Однак потім пропагандистські ЗМІ повідомили про його смерть. Також інформацію підтвердила низка українських ресурсів та телеграм-каналів.

До теми В окупованому Бердянську підірвали авто із заступником керівника місцевого ДАІ, – ЗМІ

Підрив авто

Жителі Бердянська розповіли, що підрив стався на провулку Матросова, біля ДОЦ "Дзержинець". Від вибуху повилітали вікна, але авто не загорілося.

Зазначали, що в машині їхав заступник керівника ДАЇ окупаційної "поліції" колєсніков. Загарбники доставили його до міської клінічної лікарні. Колаборанта намагались врятувати.



Авто колаборанта / Фото з телеграм-каналів

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