ЗМІ повідомляють про вибухи на Херсонщині. У самому обласному центрі також чули сильні вибухи.
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Згодом у місцевих телеграм-канал повідомили, що горить біля Чорнобаївки. Також "прилетіло" у Голій Пристані біля річкового порту.
Звуки вибухів на Херсонщині: відео 18+ (присутня нецензурна лексика)
Зазначимо, що близько обіду вибухи на Херсонщині не вщухають. Зокрема, поблизу Херсона були потужні вибухи. Також орієнтовно в той же час в соцмережах повідомили, що "прильот" також був у Голій Пристані та показали кадри, на який видно скупчення диму.
Журналіст Андрій Цаплієнко тоді повідомив, що у Херсонській області тривають точкові удари ЗСУ по військових об'єктах окупантів.
Останні новини з Херсонщини: головне
- 29 серпня Збройні сили України прорвали першу лінію оборони російської армії у Херсонській області й розпочали контрнаступ на багатьох напрямках Півдня.
- Так українські військові змусили відійти 109 полк бойовиків з квазіреспубліки, а за ними втекли російські десантники.
- В ОК "Південь" наголошують, що для ЗСУ обстановка в операційній зоні на Південнобузькому напрямку складна, але контрольована. На місці досить потужні сили ворога.
- ЗСУ вже звільнили прифронтове селище Високопілля, що на Херсонщині. Там росіяни зосередили оперативні запаси щонайменше 2 батальйонно-тактичних груп 11 російської десантної бригади.
- Експерти зазначають, що на Півдні України у Збройних Сил все йде за планом. Українці перехоплюють ініціативу, звільняють населені пункти та намагаються повторити той сценарій, що був на Півночі нашої держави весною.
- 6 вересня заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський повідомив, що успішна військова операція на Півдні може змусити окупантів тікати через Дніпро.
- У цей же день в американському Інституті вивчення війни пояснили, що окупанти на Півдні дезорганізовані через наступ Збройних Сил України.
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