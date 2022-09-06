ЗМІ повідомляють про вибухи на Херсонщині. У самому обласному центрі також чули сильні вибухи.

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Згодом у місцевих телеграм-канал повідомили, що горить біля Чорнобаївки. Також "прилетіло" у Голій Пристані біля річкового порту.

Звуки вибухів на Херсонщині: відео 18+ (присутня нецензурна лексика)



Зазначимо, що близько обіду вибухи на Херсонщині не вщухають. Зокрема, поблизу Херсона були потужні вибухи. Також орієнтовно в той же час в соцмережах повідомили, що "прильот" також був у Голій Пристані та показали кадри, на який видно скупчення диму.

Журналіст Андрій Цаплієнко тоді повідомив, що у Херсонській області тривають точкові удари ЗСУ по військових об'єктах окупантів.

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