Відповідну інформацію повідомили місцеві телеграм-канали. Інформацію про вибухи почали поширювати орієнтовно о 15:50 6 вересня.
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На Херсонщині в окупантів знову "бавовна"
Поблизу Херсона чутно звуки потужних вибухів,
– повідомило Суспільне.
Орієнтовно в той же час в телегам-каналі "Ху***ий Херсон" повідомили, що "прильот" також у Голій Пристані та показали кадри, на який видно скупчення диму.
На Херсонщині знову пролунали вибухи: дивіться відео
"У Херсонській області прямо зараз (мовиться про 16:10 6 вересня – 24 канал) точкові удари ЗСУ по військових об'єктах окупантів у Новій Каховці та Голій Пристані", – написав журналіст Андрій Цаплієнко.
Коротко про останні новини з Херсонщини
- 29 серпня Збройні Сили України почали наступ на Півдні. Він відбувається в умовах інформаційної тиші.
- 6 вересня заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський повідомив, що успішна військова операція на Півдні може змусити окупантів тікати через Дніпро.
- Проте Соболевський додав, що навряд чи російські війська вирішать залишать Херсон, адже їм складно буде це пояснити аудиторії. Тому окупанти триматимуться за місто до останнього. Однак він запевнив, що переконаний у тому, що Херсонщина буде деокупована у будь-якому випадку – це лише питання часу.
- У цей же день в американському Інституті вивчення війни пояснили, що окупанти на Півдні дезорганізовані через наступ Збройних Сил України.
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