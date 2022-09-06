Відповідну інформацію повідомили місцеві телеграм-канали. Інформацію про вибухи почали поширювати орієнтовно о 15:50 6 вересня.

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На Херсонщині в окупантів знову "бавовна"

Поблизу Херсона чутно звуки потужних вибухів,

– повідомило Суспільне.

Орієнтовно в той же час в телегам-каналі "Ху***ий Херсон" повідомили, що "прильот" також у Голій Пристані та показали кадри, на який видно скупчення диму.

На Херсонщині знову пролунали вибухи: дивіться відео

"У Херсонській області прямо зараз (мовиться про 16:10 6 вересня – 24 канал) точкові удари ЗСУ по військових об'єктах окупантів у Новій Каховці та Голій Пристані", – написав журналіст Андрій Цаплієнко.

Коротко про останні новини з Херсонщини

29 серпня Збройні Сили України почали наступ на Півдні. Він відбувається в умовах інформаційної тиші.

6 вересня заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський повідомив, що успішна військова операція на Півдні може змусити окупантів тікати через Дніпро.

Проте Соболевський додав, що навряд чи російські війська вирішать залишать Херсон, адже їм складно буде це пояснити аудиторії. Тому окупанти триматимуться за місто до останнього. Однак він запевнив, що переконаний у тому, що Херсонщина буде деокупована у будь-якому випадку – це лише питання часу.

У цей же день в американському Інституті вивчення війни пояснили, що окупанти на Півдні дезорганізовані через наступ Збройних Сил України.

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