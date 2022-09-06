Про це повідомили в Інституті вивчення війни. Раніше українські офіційні особи прямо підтвердили, що наші війська прагнуть послабити логістичні можливості росії на Півдні.

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Як контрнаступ гальмуватиме псевдореферендум

Контрнаступальні дії мають цілеспрямований радіальний вплив на російську окупаційну владу. Так званий глава окупаційного режиму Херсонської області Кирило Стремоусов заявив росЗМІ, що його "адміністрація"призупинила плани псевдореферендуму про анексію у регіоні через "занепокоєння безпекою".

Також російська окупаційна влада відмовляється від планів проведення псевдореферендумів через продовження контрнаступу.

До речі, невдовзі Стремоусов опублікував у мережі пост, в якому спростував заклики до паузи, оскільки його "адміністрація" так і не призначила офіційну дату псевдореферендуму.

Обидві заяви Стремоусова вказують на високий рівень дезорганізації в окупаційних режимах, який, ймовірно, посилюється наслідками контрнаступу. Українські війська мають намір повільно скорочувати можливості російського тактичного та оперативного рівня в Херсонській області, і це, ймовірно, матиме значний вплив на адміністративні та бюрократичні можливості окупаційних чиновників,

– зазначили аналітики.

Контрнаступ українських захисників: що відомо

Збройні Сили України звільнили від окупації багатостраждальне селище Високопілля на Херсонщині.

Звільнення Україною Високопілля викликало критичні дискусії серед деяких російських блогерів, тоді як у міноборони росії стверджували, що українські війська продовжують "невдалі спроби" просування.

Повідомляється, що особовий склад 127-го полку так званої "Донецької народної республіки" ("ДНР") 1-го армійського корпусу відмовився воювати через відсутність постачання.

Українські війська також повернули собі територію на лівому березі річки Сіверський Донець у Донецькій області.

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