Припускають, що успішна військова операція на Півдні може змусити окупантів тікати через Дніпро. Але навряд чи російські війська вирішать залишать Херсон, адже їм складно буде це пояснити аудиторії. Про це 24 каналу сказав заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський.

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Триматимуться до останнього снаряда

Як пояснив Соболевський, росіяни вклали дуже багато політичних інвестицій у Херсон та Херсонщину. Залишити ці території – це не просто військова поразка, яку вони могли б охрестити черговим "жестом доброї волі" та нагодувати цим свою аудиторію.

Забагато зробили заяв, забагато офіційних візитів високопосадовців до Херсону з розповідями, що "росія у Херсоні назавжди". Пояснити це буде дуже складно,

– переконаний він.

На думку Соболевського, росіяни намагатимуться триматися у Херсоні до останнього – попри будь-яку військову ситуацію.

"Ми усі чудово розуміємо, що вартість життя російського солдата для їхнього керівництва нульова. Скільки б їх там ЗСУ не перемолотили – їм байдуже", – додав він.

Наразі ЗСУ активно працюють над знищенням ворога та деокупацією українських територій. Тактика, яка була обрана, продемонструвала свою ефективність.

"Постійне знищення інфраструктури, складів, техніки та особового складу дуже послабило це військове угрупування. Вони постійно намагалися компенсувати це, а ЗСУ – постійно усе знищували", – сказав заступник голови Херсонської облради.

Однак прогнозувати, як саме розвиватимуться події на фронті, дуже складно. Це справа наших військових, а нам залишається вірити в ЗСУ. Тож потрібно бути дуже обережними у висловлюваннях, адже суспільна думка, зауважує Соболевський, так само може впливати на рішення військових.

Я впевнений, що Херсонщина буде деокупована у будь-якому випадку – це лише питання часу. Чи потрібно пришвидшувати ці процеси? Я впевнений, що ні. Там працюють професіонали. Вони чітко знають, що їм робити, коли їм робити. Вони працюють на фінішний результат – з мінімальними втратами для власної армії та мирного населення,

– підсумував він.

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