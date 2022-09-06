Предполагается, что успешная военная операция на Юге может заставить оккупантов бежать через Днепр. Но вряд ли российские войска решат покинуть Херсон, ведь им сложно будет это объяснить аудитории. Об этом 24 каналу сказал заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский.

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Будут держаться до последнего снаряда

Как пояснил Соболевский, россияне вложили огромное количество политических инвестиций в Херсон и Херсонщину. Оставить эти территории – это не просто военное поражение, которое они могли бы окрестить очередным жестом доброй воли и накормить этим свою аудиторию.

Слишком много сделали заявлений, слишком много официальных визитов чиновников в Херсон с рассказами, что "россия в Херсоне навсегда". Объяснить это будет очень сложно,

– убежден

По мнению Соболевского, россияне постараются держаться в Херсоне до последнего – несмотря на любую военную ситуацию.

"Мы все прекрасно понимаем, что стоимость жизни российского солдата для их руководства нулевая. Сколько бы их там ВСУ не перемолотили – им безразлично", – добавил он.

В настоящее время ВСУ активно работают над уничтожением врага и деоккупацией украинских территорий. Избранная тактика продемонстрировала свою эффективность.

"Постоянное уничтожение инфраструктуры, складов, техники и личного состава очень ослабило эту военную группировку. Они постоянно пытались компенсировать это, а ВСУ постоянно все уничтожали", – сказал заместитель председателя Херсонского облсовета.

Однако прогнозировать, как именно будут развиваться события на фронте, очень сложно. Это дело наших военных, а нам остается верить в ВСУ. Следовательно, нужно быть очень осторожными в высказываниях, ведь общественное мнение, замечает Соболевский, так же может влиять на решения военных.

Я уверен, что Херсонщина будет деоккупирована в любом случае – это только вопрос времени. Нужно ли ускорять эти процессы? Я уверен, что нет. Там трудятся профессионалы. Они ясно знают, что им делать, когда им делать. Они работают на финишный результат – с минимальными потерями для собственной армии и мирного населения,

– подытожил он.

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