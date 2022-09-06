У Зеленського наголосили, що деокупація неминуча
Відповідну заяву зробила постійна представниця Президента України в Криму Таміла Ташева. Вона зазначила, що завдяки "евакуації" росіяни можуть зробити українців заручниками у війні чи живим щитом для своїх військ.
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Ми не рекомендуємо нашим громадянам в умовах деокупації користуватися "евакуацією" від окупантів, аби не стати заручниками рф у війні проти України чи щитом для російських військ у місцях їхнього скупчення чи місцях важливих військових комунікацій ворога,
– сказала Ташева.
У Зеленського наголосили, що деокупація неминуча, тому людей закликають бути напоготові.
"Ми не говоримо, що це буде завтра, через тиждень чи через місяць, однак це буде і до цього треба готуватися – як фізично, так і морально. Прийняти важливі для себе рішення про те, як діяти під час деокупації. Зібрати необхідні речі та документи. Спланувати маршрути переміщення та транспорт, якщо буде така необхідність", – розповіла Ташева.
Представниця президента повідомила, що державні органи України планують невдовзі опублікувати відповідні рекомендації.
Для людей з Криму запустили евакуаційні потяги
- Нещодавно стало відомо, що Укрзалізниця запускає евакуаційні потяги для кримчан. Виїхати можна з декількох підконтрольних Україні міст.
- В Укрзалізниці повідомили, що посадка українців з Криму на потяги можлива з кількох міст – Запоріжжя, Одеси та Кривого Рогу.
- Таміла Ташева раніше інформувала, що за останні пів року з Криму виїхала велика кількість людей, боячись призову до лав російської армії.
- Представниця президента в Криму розповіла, що виїхати до України через зону бойових дій у Херсонській і Запорізькій області складно. Тому більшість людей виїжджає через треті країни.
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