У Зеленського наголосили, що деокупація неминуча

Відповідну заяву зробила постійна представниця Президента України в Криму Таміла Ташева. Вона зазначила, що завдяки "евакуації" росіяни можуть зробити українців заручниками у війні чи живим щитом для своїх військ.

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Ми не рекомендуємо нашим громадянам в умовах деокупації користуватися "евакуацією" від окупантів, аби не стати заручниками рф у війні проти України чи щитом для російських військ у місцях їхнього скупчення чи місцях важливих військових комунікацій ворога,

– сказала Ташева.

У Зеленського наголосили, що деокупація неминуча, тому людей закликають бути напоготові.

"Ми не говоримо, що це буде завтра, через тиждень чи через місяць, однак це буде і до цього треба готуватися – як фізично, так і морально. Прийняти важливі для себе рішення про те, як діяти під час деокупації. Зібрати необхідні речі та документи. Спланувати маршрути переміщення та транспорт, якщо буде така необхідність", – розповіла Ташева.

Представниця президента повідомила, що державні органи України планують невдовзі опублікувати відповідні рекомендації.

Для людей з Криму запустили евакуаційні потяги

Нещодавно стало відомо, що Укрзалізниця запускає евакуаційні потяги для кримчан. Виїхати можна з декількох підконтрольних Україні міст.

В Укрзалізниці повідомили, що посадка українців з Криму на потяги можлива з кількох міст – Запоріжжя, Одеси та Кривого Рогу.

Таміла Ташева раніше інформувала, що за останні пів року з Криму виїхала велика кількість людей, боячись призову до лав російської армії.

Представниця президента в Криму розповіла, що виїхати до України через зону бойових дій у Херсонській і Запорізькій області складно. Тому більшість людей виїжджає через треті країни.

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