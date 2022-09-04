Люди виїжджають з Криму через призов до армії росії

Про це в ефірі телемарафону розповіла постійна представниця президента України у АР Крим Таміла Ташева. За її словами, протягом пів року велика кількість людей виїжджала з Криму, боячись призову до лав російської армії.

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Таміла Ташева зазначила, що у 2022 році росія проводить дві призовні кампанії і друга стартує вже восени.

Представниця президента в Криму розповіла, що виїхати до України через зону бойових дій у Херсонській і Запорізькій області складно. Тому більшість людей виїжджає через треті країни.

Зокрема, йдеться про Грузію, Вірменію, Туреччину та європейські країни.

Для людей у Криму запускають евакуаційні потяги

Зауважимо, що Укрзалізниця запускає евакуаційні потяги для кримчан. Виїхати можна з декількох підконтрольних Україні міст. В Укрзалізниці повідомили, що посадка українців з Криму на потяги можлива з кількох міст. Зокрема, із Запоріжжя, Одеси та Кривого Рогу.

Таміла Ташева зазначила, що наразі не володіє інформацією, яка кількість людей у Криму подала запит для того, щоб виїхати.

Раніше президент Володимир Зеленський звернувся до українців в окупованому Криму. Він закликав людей триматись якомога далі від російських військових об'єктів.

Також глава держави подякував українцям у Криму та на Півдні, які надають нашим розвідникам та захисникам інформацію про окупантів.

Зауважимо, що наприкінці літа через "бавовну" з Криму почали тікати росіяни. Тільки протягом серпня в тимчасово окупованому Криму було зафіксовано щонайменше 45 випадків "бавовни".

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