Окупанти готують провокації у школах

Загарбники відкрили школи й у Мелітополі та використовують тамтешніх дітей як "живий щит". Про це 24 каналу розказав мер Мелітополя Іван Федоров.

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За його словами, на сайті російського міністерства оборони вказали координати усіх шкіл міста та чомусь розповідають, що вони є мішенями для ЗСУ.

Ми чітко розуміємо, навіщо вони це роблять. Вони хочуть зробити провокації в наших школах і потім звинуватити у цьому Збройні Сили України,

– переконаний Федоров.

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Також міський голова розповів, що мелітопольські школи фактично зробили режимними об'єктами. Туди майже не пропускають батьків, а діти не можуть почуватися в безпеці.

"Це точно не про освіту, а про промивання мізків, тому що день розпочинається з підняття російського прапора та співання гімну росії", – наголосив він.

Чи можна навчатися за українськими програмами

Попри усі намагання російських загарбників, мелітопольські діти, зокрема й ті, що залишилися на окупованій території, можуть продовжувати навчання за українськими освітніми програмами. З 1 вересня усі українські школи Мелітополя почали навчання та працюють у дистанційному режимі.

За даними Федорова, сьогодні так навчаються 14 тисяч школярів. До цього числа входять ті, хто перебуває на окупованій території, в інших регіонах України, а також за кордоном. Для порівняння – минулого року у Мелітополі навчалися 15 тисяч школярів, тобто цьогоріч, попри надскладні умови, їхня кількість зменшилася лише на 10 відсотків.

Міський голова знає, скільки саме дітей навчаються за українськими програмами, перебуваючи безпосередньо в Мелітополі, однак не розголошує цю інформацію. Адже жити під окупацією та здобувати українську освіту – дуже небезпечно для дітей. Росіяни погрожують, що якщо вони робитимуть це, їх каратимуть, відбиратимуть у батьків, а також штрафуватимуть.

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