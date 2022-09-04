Жахливі умови від окупантів

Після жахливого 1 вересня у дітей почалися уроки, але в одній зі шкіл вони змушені навчатися просто на вулиці, оскільки класи ще не готові. Про це 24 каналу розказав радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

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За його словами, мова йде про школу №53, у якій окупанти проводили до присяги гауляйтера маріуполя іващенка. Вона відкрилася найпершою, але там досі проводять ремонт, який йде дуже повільно. Відтак, батькам сказали принести до школи стільці, усілякі підстилки та каримати, і діти займаються безпосередньо на вулиці.

Крім того, росіяни нібито запустили, як сказав Андрющенко, дуже смішний варіант вищого навчального закладу, який, до того ж, присвоїв собі назву відомо маріупольського вишу – Приазовського державного технічного університету.

Окупанти оголошують й про інші навчальні заклади, які нібито мають відкриватися, але досі шукають вчителів та викладачів, які погодилися б там працювати.

Батьки намагаються евакуюватися

Андрющенко зауважив, що за приблизними підрахунками, у місті залишається від 2,5 до 5 тисяч дітей шкільного віку. Точніша інформація має з'явитися до середини вересня, оскільки з такою ситуацією з навчанням, багато батьків шукають спосіб виїхати з Маріуполя.

"Після такого першого вересня, після такого відкриття шкіл стало зрозуміло, що там остаточно нічого робити і жодної надії на покращення немає. Це вже стосується дітей, тому вони (батьки – 24 канал) шукають шляхи евакуації", – пояснив він.

Як росіяни "мотивують" навчатися

Радник мера Маріуполя розповів, що хоч путін і підписав черговий указ про "соціальну допомогу" у розмірі 10 тисяч рублів, що має отримати кожна родина з дітьми, цих грошей ще ніхто не бачив. Як говорив класик російського абсурду дмітрій мєдвєдєв, "дєнєг нєт, но ви дєржитесь". Це чергова обіцянка, яку кинули на вітер.

Тож хоч якось підготувати дітей до школи в Маріуполі – практично неможливо. У людей проблеми з грошима, а жодний канцелярський магазин у місті не працює. Тому окупанти привозять якісь канцелярські товари з росії та роздають їх дітям у школах. Звісно ж, на всіх не вистачає.

Андрющенко пояснив, що для однієї школи, куди показова приїжджали окупанти, канцелярію виділив Санкт-Петербург. Для інших навчальних закладів теж хтось і щось виділяв, утім велика проблема з канцелярією залишається. Через це росіяни частково тримають дітей на "дистанційному навчанні".

До того ж про жодні додаткові "стимули" мова також не йде. Андрющенко пояснює це тим, що колаборанти в Маріуполі дуже швидко зрозуміли – треба не "купувати" людей, а погрожувати їм. Це стосується і вчителів, яких "вмовляли" працювати у школах за допомогою патрулів, так і батьків, щоб ті віддавали у навчальні заклади дітей. Їх лякали, що в іншому випадку спершу штрафуватимуть, а потім – позбавлятимуть батьківських прав та забиратимуть дітей з родин.

Така ситуація, освітою там не пахне і близько,

– підсумував Петро Андрющенко.

Радник мера Маріуполі Андрющенко розповів про ситуацію в місті: дивіться відео

Нагадаємо, раніше телеведучий Андрій Бєдняков показував, які саме "подарунки" окупанти роздають дітям у школах Маріуполя. Серед іншої канцелярії – щоденники з символікою країни агресорки – російським триколором та гербом.