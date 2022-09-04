1 вересня для школярів в окупованому Мелітополі почалося з виховної години. На ній російські вчителі розповідали українським дітям маразм про те, що такої держави як Україна не існує, повідомив кореспондент 24 каналу.

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Батьків школярів підкупляють або погрожують

Після уроку учням запропонували зробити "фото на пам'ять". Однак позувати школярі мали на фоні агресора путіна. Багато дітей відмовилися це робити, а наступного дня взагалі не прийшли в школу.

То ж росіяни взялися за батьків. Вони або погрожують їм, або ж намагаються підкупити. Зокрема, всім батькам, які приведуть дітей в окупаційну школу, пропонують 10 тисяч рублів. Однак для цього вони мають вказати свої паспортні дані. Тобто фактично, окупанти просто виманюють у людей персональну інформацію.

Зауважимо, що росіяни прагнуть промивати дітям мізки, а не вчити їх. Вони постійно вмикають гімн держави-агресорки, розвішують триколори тощо.



Заява, яку дають підписувати мелітопольцям

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