1 сентября для школьников в оккупированном Мелитополе началось с воспитательного часа. На нем российские учителя рассказывали украинским детям о том, что такого государства как Украина не существует, сообщил корреспондент 24 канала.

Читайте также После взрывов на аэродроме Мелитополя россияне вывезли оттуда разрушенный вертолет

Родителей школьников подкупают или угрожают им

После урока ученикам предложили сделать "фото на память". Однако позировать школьники должны были на фоне агрессора путина. Многие дети отказались это делать, а на следующий день вообще не пришли в школу.

Так что россияне взялись за родителей. Они либо угрожают им, либо же пытаются подкупить их. В частности, всем родителям, которые приведут детей в оккупационную школу, предлагают 10 тысяч рублей. Однако для этого они должны указать свои паспортные данные. То есть фактически, оккупанты просто выманивают у людей персональную информацию.

Отметим, что россияне стремятся промывать детям мозги, а не учить их. Они постоянно включают гимн государства-агрессора, развешивают триколоры и тому подобное.



Заявление, которое дают подписывать мелитопольцам

Последние новости о ситуации в Мелитополе

Смотрите больше – в Мелитополе взорвали логово разврата ФСБшников: видео